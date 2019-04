"Acesta este un motiv de mandrie!" Ce a spus patronul lui Juventus dupa eliminarea din sferturi! Mesajul pentru jucatorii lui Ajax!

Ajax a reusit sa o elimine pe Juventus din sferturile UEFA Champions League.

Cristiano Ronaldo a reusit sa marcheze golul sau cu numarul 100 in UEFA Champions League, insa nu a fost suficient pentru a o califica pe Juventus in semifinalele competitiei.

Dupa succesul de la Torino, Ajax ajunge din nou in semifinalele Ligii Campionilor. Ultima data s-a intamplat in 1997, cand 6 pusti din formatia olandeza nici nu erau nascuti.

Patronul lui Juventus, Andrea Agnelli, a vorbit la finalul partidei despre esecul echipei sale. Italianul i-a felicitat pe cei de la Ajax, spunand ca au meritat sa se califice in semifinale.

"Cu siguranta ca Ajax a meritat sa se califice, dupa ce am vazut in teren, dupa ocaziile pe care le-au avut, dupa ocaziile pe care le-am avut noi. Iesim stiind ca in ultimii cinci ani am jucat constant in sferturile de finala din Champions League, iar acesta este un motiv de mandrie. Ne ajuta sa mergem inainte, sa fim mai buni de la an la an.

Ajax este o echipa care in acest an le-a pus in dificultate pe Bayern Munchen, pe Real Madrid si pe Juventus, adica pe prima echipa din clasamentul UEFA, pe a treia, daca nu gresesc, si pe a cincea, asa ca nu ne ramane decat sa ii felicitam. Ca suporter, evident ca exista dezamagire, a fost o infrangere, nu ne convine, dar trebuie sa ne felicitam adversarii, care au facut un intreg sezon extraordinar", a spus Andrea Agnelli.