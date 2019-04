AJAX IN SEMIFINALELE UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Seara recordurilor pentru olandezi! 6 jucatori din primul 11 nu erau nascuti la ultima semifinala a lui Ajax

Ajax a devenit prima echipa din istorie care ajunge in semifinalele UEFA Champions League dupa ce a trecut prin 3 tururi preliminare inainte de calificarea in grupe!

Ajax Amsterdam este in semifinalele UEFA Champions League dupa 3-2 la general cu Juventus Torino! Echipa antrenata de Erik Ten Hag la care va ajunge Razvan Marin in vara a eliminat principala favorita la trofeu cu 6 pusti pe teren care nu erau nascuti cand Ajax ajungea ultima data in semifinale, in 1997!

In urma cu 22 de ani, Ajax era eliminata chiar de Juventus in semifinale cu scorul de 6-2 la general pentru italieni. Acum, noua generatie de pusti magnifici a lui Ajax a razbunat echipa in care se aflau jucatori precum Ronald si Frank De Boer, Van der Sar (cel care acum e in conducerea lui Ajax), Danny Blind (fiul sau, Daley, a fost pe teren cu Ajax), Litmanen sau Marc Overmars (aflat in conducerea lui Ajax in acest moment).

Ajax a avut nevoie de 3 tururi preliminare pentru a ajunge in grupele UEFA Champions League si a reusit sa-si domine toate adversarele in dubla mansa dupa grupe! A fost 2-1 la general cu Benfica (27 de suturi la 26), 5-0 cu AEK Atena (32-9), 4-4 cu Bayern (32-29), 5-3 cu Real Madrid (35-33) si 3-2 cu Juventus (33-20).



Six of Ajax's starting XI vs Juventus were not born the last time they reached the Champions League semi-finals. UNREAL ???? pic.twitter.com/IaOvpRsyuF — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 16, 2019

Faza ireala reusita de Ajax pe stadionul lui Juventus

Ajax a reusit sa se califice in semifinalele UEFA Champions League dupa reusita capitanului Matthijs de Ligt - la 19 ani si 246 de zile, el a devenit cel mai tanar olandez care inscrie intr-o faza eliminatorie din UEFA Champions League de la Nordin Wooter care inscria in 1996 contra lui Panathinaikos la 19 ani si 237 de zile!

Cei de la Ajax au reusit o faza cu adevarat fantastica la Torino cu pase din prima, imagini care au devenit virale pe internet.