Real Madrid - Bayern Munchen, meci contând pentru manșa tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, se va disputa astăzi. Confruntarea va începe de la ora 22:00 și va fi transmisă LIVE TEXT de Sport.ro.

Bild, înțepătură către Real Madrid

Returul este programat să se desfășoare pe 15 aprilie, de la 22:00.

Publicația germană Bild a apreciat că Real Madrid se teme foarte tare de dubla manșă cu Bayern Munchen, cuvinte neobișnuite înaintea unui joc dintre două mari cluburi, și a oferit și o explicație în acest sens.

„Pentru Real Madrid, confruntarea cu Bayern München este o chestiune de supraviețuire. Pe plan intern, sentimentul predominant este următorul: dacă 'Los Blancos' ajung în semifinale, crește convingerea că pot câștiga și trofeul Ligii Campionilor.

Cu toate acestea, dacă eșuează, se profilează un sezon dezastruos - posibil chiar un al doilea an consecutiv fără trofeu. În La Liga, Real este în prezent la șapte puncte în spatele rivalei sale Barcelona și a suferit deja o înfrângere surprinzătoare în Copa del Rey împotriva echipei din a doua divizie, Albacete. Ultima dată când Real Madrid a avut două sezoane consecutive fără titlu a fost acum 16 ani.

La Madrid, sunt impresionați de dominația, viteza și mentalitatea lui Bayern Munchen. Chiar și avantajul terenului propriu de pe Bernabeu (84.000 de spectatori) își pierde din importanță – pentru că echipa din Munchen este obișnuită cu astfel de aglomerații. Vedete precum Joshua Kimmich și Harry Kane tind să se ridice și mai sus în meciuri de genul acesta”, a notat Bild.

Alvaro Arbeloa mizează pe Kylian Mbappe

Antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a declarat luni că superstarul francez Kylian Mbappe a venit pentru a străluci „în astfel meciuri”, relatează AFP.

„Mbappe? Este clar că are calităţi distincte de cele ale lui Brahim (n.r. - Diaz), aşa că va trebui să jucăm diferit. Dar sunt încântat că am această problemă: să am jucători mari la dispoziţie, printre care Mbappe, ce a venit la Real Madrid pentru a juca meciuri precum cel de mâine", a declarat Arbeloa, într-o conferinţă de presă.

„Sunt convins că îl vom vedea la cel mai bun nivel al său şi că va trage după el echipa aşa cum a făcut-o întotdeauna", a continuat el despre atacantul francez, care a fost foarte criticat înainte de această confruntare crucială, după ce tocmai a revenit ca titular în înfrângerea de sâmbătă de la Mallorca (1-2).

Harry Kane, la antrenamentul lui Bayern dinaintea marelui joc

Atacantul Harry Kane s-a antrenat normal, luni, alături de coechipierii săi de la Bayern Munchen, la ultima sesiune de pregătire dinaintea meciului cu Real Madrid.

Kane a ratat meciul de sâmbătă cu Freiburg (3-2) din Bundesliga, din cauza unei probleme la gleznă, dar se aşteaptă să fie apt pentru confruntarea din Spania.

În afara portarului Sven Ulreich, cu leziune musculară, toţi ceilalţi jucători au participat la sesiunea de pregătire, a precizat clubul bavarez.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2024, în semifinale, când Real Madrid s-a impus cu 2-1 la Munchen şi a remizat 2-2 acasă. Bavarezii nu i-au mai învins pe spanioli din 2012.