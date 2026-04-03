James Rodriguez a fost dus de urgență la un spital din SUA. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 34 de ani a evoluat timp de 63 de minute în amicalul Columbia - Franța 1-3 de pe 26 martie.

James Rodriguez, dus de urgență la spital

Duelul dintre columbieni și francezi a fost un amical, menit să pregătească ambele naționale înainte de Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

James Rodriguez, căpitanul Columbiei, a fost dus de urgență la spital a doua zi după partidă, unde este internat și astăzi. Mijlocașul nu a semnalat probleme medicale în timpul jocului și nici imediat după.

Legitimat în prezent la Minnesota din SUA, James Rodriguez s-a confruntat cu o deshidratare severă, ultimul raport medical indicând, din fericire, o evoluție favorabilă și o îmbunătățire constantă a stării sale.

„Prin stafful medical și Directoratul Echipelor Naționale, Federația de Fotbal din Columbia dorește să informeze publicul și presa cu privire la starea de sănătate a lui James Rodriguez, căpitanul echipei naționale de fotbal a Columbiei.

După ce s-a luat legătura cu medicii statului Minnesota, s-a confirmat că mijlocașul este ținut sub observație, în urma unei condiții medicale care nu are legătură cu sportul.

În ziua de după meciul cu Franța, jucătorul a fost adus la spital cu deshidratare severă și s-a impus internarea lui. În ultimele 72 de ore, a fost spitalizat pentru recuperare și monitorizare preventivă.

Vești bune despre James Rodriguez

Este important să clarificăm că această situație nu are legătură cu vreo accidentare sau cu orice altceva legat de fotbal. Din fericire, ultimul raport medical indică o evoluție favorabilă și o îmbunătățire constantă a stării sale.

Echipa națională de fotbal a Columbiei rămâne în dialog constant cu cei din Minnesota și îi monitorizează îndeaproape progresul. Din partea FCF, îi urăm lui James multă sănătate și recuperare rapidă", a trasmis Federația de Fotbal din Columbia într-un comunicat de presă oficial.

124 de selecții și 31 de goluri a strâns James Rodriguez pentru naționala Columbiei.

125 de meciuri și 37 de goluri a adunat la Real Madrid, respectiv 67 de apariții și 15 reușite pentru Bayern Munchen.

