Bayern vrea să-l transfere pe tânărul Josh Acheampong

Bavarezii vor să-l transfere pe Josh Acheampong de la Chelsea, pe care scouterii săi l-au urmărit de mai multe ori pe viu în ultima jumătate de an. Fotbalistul de 19 ani are un fizic impresionant (190 cm) și poate evolua ca fundaș de bandă dreapta, apărător stânga și stoper, fiind cotat la 25 de milioane de euro.

Bayern Munchen vrea să se despartă la finalul acestui sezon de Sacha Boey (25 de ani), care este împrumutat acum la Galatasaray, iar o parte din suma obținută va fi redirecționată către aducerea fotbalistului cu pașaport englez și ghanez.

Pe postul de fundaș dreapta, clubul german îi mai are pe Konrad Laimer (28 de ani) și Josip Stanisic (26 de ani), în timp ce formația din Premier League se bazează acolo pe Reece James (26 de ani) și Malo Gusto (22 de ani).

Este un produs 100% al academiei lui Chelsea

Acheampong a început fotbalul la 7 ani, evoluând ca junior doar pentru academia lui Chelsea de la Cobham. A debutat la echipa de seniori la vârsta de 17 ani, bifând până acum 39 de meciuri și 2 goluri, în toate competițiile.

Are selecții pentru toate naționalele de juniori și tineret (U16, U17, U18, U19, U20, U21) ale Angliei, iar în palmaresul său se găsesc Conference League (2024-2025) și FIFA Club World Cup (2025). Contractul acestuia expiră în 2029, așa că Chelsea are o poziție solidă de negociere, dorind aproximativ 40 de milioane de euro pentru jucător, incluzând suma de transfer și bonusuri.

