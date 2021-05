Clipe de cosmar pentru De Bruyne! Capitanul lui City a iesit in lacrimi dupa o intrare dura a lui Rudiger

De Bruyne a parasit gazonul in lacrimi dupa ce a fost faultat de Rudiger.

In minutul 56, Rudiger s-a pus in fata lui De Bruyne, in incercarea de a-i opri inaintarea fotbalistului lui City. Aceta s-a izbit puternic de adversarul sau, apoi s-a prabusit pe gazon.

Echipa medicala a patrus pe teren, iar De Bruyne a fost nevoit sa paraseasca terenul dupa ce a acuzat dureri in zona cervicala.

El llanto desconsolado de Kevin De Bruyne llega a emocionar a todos ???? pic.twitter.com/yfTH6XMdn2 — La Catedral Deportiva (@lacatedral_lcd) May 29, 2021

#UCLFinal | ¡K.O. Para KDB! Topetazo de Antonio Rudiger que dejo noqueado a De Bruyne, quien tuvo que dejar la cancha llorando pic.twitter.com/ITLSLSN7RS — En el VAR (@EnElVar) May 29, 2021