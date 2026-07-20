PROGRAM Darius Olaru, adversar complicat în Champions League! Românul, față în față cu revelația Europei

Darius Olaru, adversar complicat în Champions League! Românul, față în față cu revelația Europei Liga Campionilor
SPORT.RO
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S-au tras la sorți meciurile din turul 3 preliminar UCL.

TAGS:
Darius OlaruUnion Saint GilloiseBodo/GlimtChampions Leaguepreliminarii Champions League
Din articol

Universitatea Craiova, dacă va trece de Levski Sofia, va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) şi Kairat Almaty (Kazahstan).

Campioana României ar juca prima manşă pe teren propriu, în data de 4 sau 5 august, iar revanşa în deplasare pe 11 august.

Universitatea joacă miercuri la Sofia cu Levski, în prima manşă a turului al doilea preliminar, în timp ce partida din manşa secundă va avea loc pe 29 iulie, în Bănie.

Royale Union Saint-Gilloise din Belgia, noua echipă a lui Darius Olaru, care joacă direct în turul 3 preliminar UCL, a picat cu revelația ultimelor sezoane continentale, Bodo/Glimt din Norvegia!

Programul turului 3 preliminar din Champions League

FC Thun (Elveţia)/GNK Dinamo Zagreb (Croaţia) - KI Klaksvik (Feroe)/FK Kauno Zalgiris (Lituania)

Mjallby AIF (Suedia)/Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)/SK Slovan Bratislava (Slovacia)

PFC Levski Sofia (Bulgaria)/Universitatea Craiova (România) - Omonia Nicosia (Cipru)/FC Kairat Almaty (Kazahstan)

AGF Aarhus (Danemarca)/KKS Lech Poznan (Polonia) - Sabah FC (Azerbaidjan)/KuPS Kuopio (Finlanda)

FC Ararat-Armenia (Armenia)/Shamrock Rovers FC (Irlanda) - KF Egnatia (Albania)/NK Celje (Slovenia)

Vikingur Reykjavik (Islanda)/Hapoel Beer-Sheva FC (Israel) - Larne FC (Irlanda de Nord) - FK Steaua Roşie Belgrad (Serbia)

Olympiakos Pireu (Grecia) - NEC Nijmegen (Olanda)

Union Saint-Gilloise (Belgia) - FK Bodo/Glimt (Norvegia)

AC Sparta Praga (Cehia) - Olympique Lyon (Franţa)

Fenerbahce Istanbul (Turcia)/Gornik Zabrze (Polona) - SK Sturm Graz (Austria)/Heart of Midlothian FC (Scoţia)

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