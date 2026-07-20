Universitatea Craiova, dacă va trece de Levski Sofia, va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) şi Kairat Almaty (Kazahstan).

Campioana României ar juca prima manşă pe teren propriu, în data de 4 sau 5 august, iar revanşa în deplasare pe 11 august.

Universitatea joacă miercuri la Sofia cu Levski, în prima manşă a turului al doilea preliminar, în timp ce partida din manşa secundă va avea loc pe 29 iulie, în Bănie.

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