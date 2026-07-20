Corvinul Hunedoara - FK Csikszereda, de la 18:30! Corvinul revine în prima ligă după 34 de ani

Așteptat la FCSB, Florinel Coman s-a întors pe teren: rezultat rușinos în primul meci al sezonului

Astfel, Di Paolo se antrenează în aceste zile alături de fotbaliști de top ca Elia Caprile , Sebastiano Esposito sau Juan Rodriguez , sub comanda lui Fabio Pisacane , antrenorul principal promovat vara trecută de la Primavera.

Gruparea din Serie A, care are în palmares inclusiv un titlu de campioană a Italiei, îl împrumutase sezonul precedent la Siracusa, acolo unde Sebastiano a avut un campionat foarte bun în Serie C.

Atacantul româno-italian Sebastiano Di Paolo Vlad (19 ani), fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro , a început în această lună pregătirea de vară cu prima echipă a lui Cagliari.

”Sebastiano este mulțumit de antrenamentele pe care le face în aceste zile.

Deocamdată este primul cantonament al verii, încă este prea devreme să știm ce se va întâmpla în actualul sezon, abia s-a cunoscut cu antrenorul”, au declarat pentru Sport.ro apropiații fotbalistului.

Gol și două pase decisive la debut

Ieri, în primul amical al verii pentru Cagliari, disputat cu echipa Primavera a clubului, Sebastiano Di Paolo Vlad a deschis scorul ”printr-un șut de la distanță, care s-a oprit în vinclul porții”, după cum notează site-ul oficial al sarzilor, completat de Tutto Cagliari: ”șut superb, cu efect, al lui Di Paolo, iar mingea se strecoară sub transversală”.

Pe lângă reușita minunată, Sebastiano a dat și două pase decisive la golurile lui Felici și Mendy.

În luna aprilie, într-un interviu pentru Sport.ro, tânărul fotbalist a avut un discurs cât se poate de matur și de calculat, fără a se hazarda în proiecții grandioase de viitor, așa cum o fac mulți tineri de vârsta lui:

”În acest moment, nu mă simt în măsură să emit un verdict definitiv cu privire la un eventual salt într-o categorie superioară. Acestea sunt decizii care revin celor care dețin responsabilitatea tehnică și managerială, persoane care evaluează zilnic munca depusă și parcursul de dezvoltare. Nu pot decât să continui să lucrez cu seriozitate și să încerc să fiu pregătit în cazul în care ar apărea o astfel de oportunitate. Cei care decid vor stabili apoi dacă și când va fi momentul potrivit”.

”A fost cel mai bun jucător al echipei Siracusa”

”Di Paolo pentru un loc în Serie A”, a titrat recent publicația locală Siracusa Press, care a detaliat situația fotbalistului:

”Tânărul de origine italiano-română se antrenează alături de echipa din Sardinia: obiectivul său este să-l convingă pe antrenorul Pisacane. Visul de a juca în Serie A pentru Sebastiano Di Paolo a început la Assemini, în cadrul cantonamentului de pregătire al lui Cagliari. Fotbalistul care joacă pe postul de extremă, protagonist absolut în sezonul trecut în tricoul echipei Siracusa, a fost achiziționat în acest an de clubul sard și s-a alăturat grupului „rossoblù” pentru a fi evaluat în cantonament.

Pisacane va decide dacă jucătorul născut în 2006 va face parte din lotul primei echipe în sezonul 2026/2027 din Serie A sau dacă va fi necesar să acumuleze mai multă experiență, poate în ligile inferioare.

În sezonul care tocmai s-a încheiat, Di Paolo a fost cel mai bun jucător al echipei Siracusa, cu 9 goluri marcate în 32 de meciuri și o serie de alte acțiuni în care s-a remarcat. Transferul la Cagliari, pentru puțin peste 400.000 de euro, i-a oferit șansa de a se măsura cu Serie A: acum este rândul lui să convingă staff-ul tehnic și în cantonamentul de la Pontedilegno, începând cu 22 iulie. Acolo, în a doua zi, va avea loc meciul de pregătire împotriva Sampdoriei, iar pe 28 Cagliari se va confrunta cu Modena”.

Printre echipele interesate de un împrumut al lui Di Paolo se numără Spezia, retrogradată din Serie B la finalul sezonului trecut și ajunsă acum în Serie C.

Publicația locală Calcio Spezia scrie că ”este posibil ca atacantul Di Paolo, care deja și-a arătat calitățile excelente în Serie C, și fundașul Gallea să ajungă sub formă de împrumut la Spezia la finalul cantonamentului de pregătire cu <<I Rossoblu>>”.

Mutările sunt negociate de Guido Angelozzi, noul director sportiv de la Spezia, venit în această vară chiar de la Cagliari.

Foto: Cagliari Calcio, Siracusa Calcio