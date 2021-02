Giovanni Becali, detalii de ULTIMA ORA despre interesul lui Galatasaray pentru Morutan: "E adevarat! M-au cautat pe mine!"

Desi nu este impresarul fotbalistului de 21 de ani, Giovanni Becali a dezvaluit ca a fost contactat de turci pentru a intermedia acest transfer in contextul relatiilor foarte bune pe care le are.

Fostul agent FIFA a explicat ca oficialii lui Galatasaray i-au cerut detalii despre Morutan in urma cu mai multe luni si a dezvaluit ca echipa turca incearca sa il aduca pe mijlocasul FCSB-ului initial sub forma de imprumut.

"De unde stiti voi ca e dorit de Galatasaray? E adevarat. M-au cautat pe mine, acum cateva luni, sa imi ceara informatii despre el. Am pastrat o relatie foarte buna cu cei din Turcia. Le-am transmis, insa, ca din punctul meu de vedere este intangibil in acest moment pentru ei.

O sa fiu sincer cu tine. Puterea financiara din Turcia nu mai este aceeasi de acum cativa ani. Cluburile de acolo au toate datorii foarte mari, doar Erdogan le mai poate salva. Cred ca se duc spre doua miliarde de euro toate datoriilor echipelor de fotbal. Au probleme mari si nu isi mai permit sa plateasca anumite sume.

Ei au in plan un imprumut, pentru doua, trei milioane de euro si apoi, o suma mai mare. Eu stiu foarte bine si ce isi doreste Gigi, stiu si ce potential are baiatul. Le-am zis ca e imposibil sa se rezolve in modul in care vor ei. Daca pun pe masa o suma de 15 milioane de euro, altfel discuti. A ramas ca vom mai discuta, dar nimeni nu poate risca, mai ales ca acolo sunt mari probleme cu platile. Stiu ce pot sa ofere cei de la Galatasaray si sunt foarte departe de ce vrea Gigi", a spus Giovanni Becali pentru ProSport.