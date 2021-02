"Oricine intra trebuie sa demonstreze ca merita sa fie aici!" Petrea isi AVERTIZEAZA jucatorii inainte de meciul cu Chindia! Probleme de lot pentru FCSB

FCSB si Chindia Targoviste se intalnesc in etapa cu numarul douazeci si patru din Liga 1.

FCSB vine dupa trei infrangeri consecutive, una dintre ele in Cupa Romaniei in fata rivalei Dinamo, iar echipa lui Petrea este obligata sa castige pentru a ramane lider in clasament.

Toni Petrea a vorbit la conferinta de presa premergatoare meciului cu Chindia despre starea echipei sale, dar si despre problemele de lot pe care le si jucatorii care sunt indisponibili pentru meciul cu echipa lui Sandoi.

"Ne dorim o victorie, victorie de moral, venim dupa o perioada mai putin fericita pentru noi, am pierdut aceste jocuri. Intalnim un adversar care are ca obiectiv evitarea de la retrogradare, dar cu sanse reale la playoff.

Echipa care nu a transferat prea mult in pauza competitionala, asta da omogenitate loturilor.

Orice echipa care joaca impotriva noastra este motivata, dornica sa demonstreze ca are valoare, ca pot face fata echipei de pe primul loc. Cu siguranta vor veni si maine la fel de ambitiosi, noi trebuie sa fim cel putin la nivelul lor din punct de vedere al agresivitatii si daruirii.

Cand iei gol din faza fixa nu e doar problema apararii, noi ne aparam cu totii, atunci toate echipa poarta o parte din vina. Trebuie sa fim mult mai atenti la momentele statice ale jocului, sa avem mai multa responsabilitate cand intram in marcaj cu adversarul, iar fazele ofensive sa le tratam la fel de serios si agresiv.

Coman sper sa aiba o evolutie buna, sa se ridice la nivelul jocului, are nevoie de incredere, de timp pentru a capata incredere, dupa perioada mai putin placuta dupa accidentare. Eu sper ca atat el, cat si restul echipei sa aiba o evolutie buna, sa reusim sa ne facem jocul si sa castigam.

Tanase a acumulat cartonase galbene, il tin departe de joc, are si o mica problema medicala. Conteaza orice absenta, orice jucator conteaza in angrenajul echipei, dar cautam sa gasim solutii si sa inlocuim si oricine intra pe teren sa demonstreze ca isi merita locul.

Din pacate, mai avem si cateva mici probleme medicale. Pantiru, mai nou, ieri si Morutan. Vom vedea daca reusim sa recuperam pe cineva pana la ora meciului", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.

"Pentru orice jucator e magulitor sa auda ca este dorit de o astfel de echipa!"

Intrebat despre anuntul presei din Turcia, conform careia antrenorul lui Galatasaray si-ar fi dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Morutan, Petrea a oferit un raspuns direct.



"Galatasaray e o echipa de renume in fotbalul european, pentru orice jucator e magulitor sa auda ca este dorit de o echipa asa de mare. Dar, momentan el trebuie sa se gandeasca la ce avem de facut aici si vedem pe parcurs daca se materializeaza ceva din ce se scrie", a declarat antrenorul.