CSA Steaua investeste in viitor! Ce spune George Ogararu despre noul proiect si ce glorii ale echipei s-au alaturat demersului

Fostul fundas dreapta al echipei din Ghencea s-a ocupat de reorganizarea grupelor de copii si juniori.

George Ogararu va fi ajutat si de un departament de scouting, din care vor face parte Adrian Bumbescu, Radu Troi, Laios Satmareanu sau Vasile Aelenei.

"Va fi un restart la centrul de copii si juniori pentru ca ei au vazut mii de copii de-a lungul timpului. Cred ca ochiul lor este format pentru a descoperi talent. Sper sa aduca multi jucatori buni in centrul nostru. Stim ca e foarte important ca departamentul de scouting sa fie puternic, el fiind un pilon al unui club profesionist.

Noi i-am avut si pe Petrescu, Alin Stoica, Paraschiv, stim sa crestem jucatori. Steaua a reusit sa formeze oameni care ne-au reprezentat in lume. Vorbim de Hagi, Lacatus, Belodedici, Iovan, Petrescu, oameni cu care noi ne-am mandrit.

Sunt niste elite ale sportului si ale fotbalului. Exista un studiu care spune ca echipele care au castig Champions League au avut cel putin doi jucatori crescuti in propria academie. Jucatorii care cresc in academie au un anumit spirit. E foarte important asta. Acel spirit ii ajuta pe jucatori sa traga in momente grele cu sufletul si nu gandul la bani. Ajax este un model de referinta si pentru cluburile mari, nu doar pentru noi" a spus George Ogararu pentru Steaua TV.