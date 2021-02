ULTIMA ORA! Eric a revenit OFICIAL la Gaz Metan! Primele declaratii ale brazilianului

Eric de Oliveira s-a intors la Medias dupa 3 ani si jumatate.

Clubul a anuntat pe pagina oficiala de Instagram ca brazilianul ajuns la 35 de ani a semnat un contract valabil pana la finalul acestui sezon cu echipa antrenata de Mihai Teja.

"Revin cu ganduri bune. Au trecut patru ani de cand am fost ultima data aici. Fiind un jucator care de fiecare data a dat tot ce a avut, simt ca mai avem ceva de dat aici la Medias si am acceptat aceasta provocare. Vali m-a chemat, dorita mea de a reveni acasa era mare ca sa stau langa copii, langa familie, pentru ei am venit si pentru mine in special pentru ca mai am multe de aratat ca sunt acelasi Eric care a venit cu mai multi ani in urma. Cu siguranta am planuri mari, sa ajut echipa in acest sezon si sa vedem ce va urma.

Oriunde am fost plecat am urmarit meciurile lui Gaz Metan, m-am bucurat atunci cand baietii au intrat in playoff si cu siguranta copiii acum ma intreaba daca voi semna si uite ca am semnat. Acum va incepe o poveste pentru ei, pentru ca isi vor dea seama ce inseamna Mediasul pentru mine si probabil si eu pentru Medias.

Vom intra intr-o perioada foarte grea, dar avem sansa de a intra in playoff. Trebuie sa ramanem increzatori, in meciurile de acasa trebuie sa jucam tare pentru ca punctele castigate acasa conteaza cel mai mult si sa avem si putin noroc. Trebuie sa fim atenti si sa dam totul ca sa avem sansa sa intram din nou in playoff.

Eu sunt cel mai mare golgheter al clubului in Divizia A si as vrea sa mai marchez. Mi-as dori sa mai dau cel putin 10-15 goluri. Conteaza foarte mult ca am ales sa vin acasa. Vreau sa ma pun pe picioare din punct de vedere fizic pentru ca ei mi-au dat incredere si asta conteaza pentru mine.

De luni incep sa fac antrenamente cu alergare si sper cat mai repede sa revin pe teren. Nu am mai jucat de la sfarsitul lui octombrie si sper sa revin cat mai repede", au fost primele cuvinte ale lui Eric dupa revenirea la Gaz Metan.

Eric de Oliveira a venit prima data la Gaz Metan in 2007 pe cand echipa juca in Liga 2. In 2011 a plecat la Karpaty Lvov, insa s-a intors la Medias dupa doar un sezon.

In 2013 s-a transferat la Pandurii Targu Jiu pentru 700.000 de euro, iar dupa doua experiente in Arabia Saudita si Japonia s-a intors din nou la Gaz Metan in 2016. In iulie 2017 a plecat liber de contract la Viitorul de la care s-a transferat la inceputul lui 2020 la Voluntari dupa ce mai avusese o aventura si in Qatar la Al Markhiya.