FCSB = Steaua?! Gafa URIASA facuta de CSA cu ocazia aniversarii lui Mihai Nesu! Ce au postat

Mihai Nesu a implinit pe 19 februarie, varsta de 38 de ani!

Fostul fundas stanga care a evoluat pentru CSA Steaua, ulterior pentru FCSB a implinit 38 de ani, motiv pentru care 'militarii' au dorit sa il aniverseze cu o postare pe site-ul oficial.

Astfel, oficialii CSA i-au facut lui Nesu o prezentare a carierei, in care au inclus insa si perioada in care a jucat pentru Gigi Becali, numind echipa Steaua, reamintind de semifinalele Cupei UEFA din sezonul 2005/06.

FCSB a jucat cu Mddlesbrough, iar in meciul tur s-a impus cu 1-0. In retur, ros-albastrii au condus cu 2-0, pierzand dramatic cu 4-2 si ratand calificarea.

Desi FCSB juca sub denumirea de 'Steaua Bucuresti' in acea perioada, deciziile instantelor judecatoresti impuneau ca orice activitate sportiva petrecuta dupa 2003 la echipa din Liga 1 sa nu fie asociata cu numele echipei care joaca acum in Liga 3.

"In sezonul 2005-2006, a atins cu Steaua faza semifinala in Cupa UEFA, cea mai notabila performanta a unei echipe de club din ultimele decenii, unde a fost eliminata dramatic de echipa engleza, Middlesbrough", au scris 'militarii'.

Ulterior, oficialii CSA au sters din articol partea in care mentioneaza reusitele alaturi de echipa patronata de Becali.