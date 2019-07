ULTIMA ORA | CFR Cluj si-a aflat adversara din turul urmator al UEFA Champions League! Cu cine va juca echipa lui Petrescu daca va elimina pe Maccabi

CFR Cluj si-a aflat adversara in turul urmator al UEFA Champions League!

UPDATE CFR Cluj si-a aflat adversara din turul urmator al UEFA Champions League. Daca va trece de Maccabi Tel Aviv, CFR Cluj se va duela cu invingatoarea dintre Celtic si Nõmme Kalju.

Meciul tur este programat pe 6/7 august, in timp ce returul se va disputa pe 13 august.

UEFA a anuntat pe site-ul oficial cum vor arata tragerile la sorti pentru turul 3 preliminar din UEFA Champions League si din Europa League. Campioana Romaniei, CFR Cluj, va avea o misiune extrem de dificila daca reuseste sa treaca de cei de la Maccabi Tel-Aviv in turul 2 preliminar.

Cel mai dificil adversar posibil pentru CFR Cluj este Ajax Amsterdam, semifinalista din sezonul precedent! Urnele in turul 3 din UCL se fac in functie de coeficienti. Iata posibilele adversare ale CFR-ului:

70.500 Ajax (NED)

31.000 Celtic (SCO) v 3.500 Nõmme Kalju (EST)

31.000 København (DEN) v 6.000 The New Saints (WAL)

29.500 GNK Dinamo (CRO) v 0.950 Saburtalo (GEO)

27.500 BATE Borisov (BLR) v 11.500 Rosenborg (NOR)

25.500 APOEL (CYP) v 3.000 Sutjeska (MNE)

In cazul CFR-ului, o eliminare in fata celor de la Maccabi Tel Aviv ar duce-o in turul 3 din Europa League, unde ar avea statutul de cap de serie:



Cu cine poate pica CFR Cluj (daca e eliminata de Maccabi din UCL):

1 SP Tre Penne (SMR) / Sūduva (LTU)

2 Piast Gliwice (POL) / Riga FC (LVA)

3 Ararat-Armenia (ARM) / Lincoln Red Imps (GIB)

4 Valur Reykjavík (ISL) / Ludogorets (BUL)

5 HB Tórshavn (FRO) / Linfield (NIR)