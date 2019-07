BOMBA VERII in Liga 1! Dorin Rotariu este la un pas de REVENIRE dupa eliminarea cu CFR Cluj! Clubul cu care urmeaza sa semneze

Cel mai bun jucator al celor de la Astana in dubla cu CFR Cluj, Dorin Rotariu se pregateste de despartirea de kazahi.

Dorin Rotariu a impresionat pentru Astana in cele 2 partide cu CFR Cluj din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, insa deznodamantul final face ca viitorul atacantului de 23 de ani in Kazahstan sa fie incert. Astfel, Rotariu s-ar putea intoarce in Liga 1!

Prosport anunta ca Universitatea Craiova este formatia care insista cel mai puternic pentru transferul lui Rotariu, cel pe care Astana a platit 1 milion de euro celor de la Brugge in iarna. Craiova e gata sa plateasca suma ceruta de Astana, ramanand doar ca jucatorul sa-si dea acordul sa revina in Liga 1.

FCSB l-a dorit si ea pe Rotariu, insa Craiova s-a miscat mai rapid si este aproape de o lovitura uriasa.