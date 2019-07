BREAKING NEWS | UEFA a anuntat urnele pentru tragerea la sorti din turul 3 preliminar al UEFA Champions League si Europa League! Cu cine pot juca CFR Cluj, FCSB, Viitorul si Craiova

Luni, 22 iulie, va avea loc tragerea la sorti pentru turul 3 preliminar din UEFA Europa League si UEFA Champions League.

UEFA a anuntat pe site-ul oficial cum vor arata tragerile la sorti pentru turul 3 preliminar din UEFA Champions League si din Europa League. Campioana Romaniei, CFR Cluj, va avea o misiune extrem de dificila daca reuseste sa treaca de cei de la Maccabi Tel-Aviv in turul 2 preliminar.

Cel mai dificil adversar posibil pentru CFR Cluj este Ajax Amsterdam, semifinalista din sezonul precedent! Urnele in turul 3 din UCL se fac in functie de coeficienti. Iata posibilele adversare ale CFR-ului:

70.500 Ajax (NED)

31.000 Celtic (SCO) v 3.500 Nõmme Kalju (EST)

31.000 København (DEN) v 6.000 The New Saints (WAL)

29.500 GNK Dinamo (CRO) v 0.950 Saburtalo (GEO)

27.500 BATE Borisov (BLR) v 11.500 Rosenborg (NOR)

25.500 APOEL (CYP) v 3.000 Sutjeska (MNE)

Tot luni, de la ora 15.00, are loc tragerea la sorti pentru turul 3 preliminar din Europa League. FCSB si Viitorul ar urma sa fie capi de serie in turul urmator, daca reusesc sa treaca de Alashkert, respectiv Gent. In cazul Viitorului, echipa lui Hagi ar beneficia de coeficientul adversarei. In schimb, Universitatea Craiova nu va fi cap de serie in turul urmator, chiar daca trece de Honved!

In cazul CFR-ului, o eliminare in fata celor de la Maccabi Tel Aviv ar duce-o in turul 3 din Europa League, unde ar avea statutul de cap de serie:

Cu cine poate pica CFR Cluj (daca e eliminata de Maccabi din UCL):

1 SP Tre Penne (SMR) / Sūduva (LTU)

2 Piast Gliwice (POL) / Riga FC (LVA)

3 Ararat-Armenia (ARM) / Lincoln Red Imps (GIB)

4 Valur Reykjavík (ISL) / Ludogorets (BUL)

5 HB Tórshavn (FRO) / Linfield (NIR)

Cu cine poate pica FCSB:

6 FC Thun (SUI)

7 KS Lechia Gdańsk (POL) / Brøndby IF (DEN)

8 FK Mladá Boleslav (CZE) / FC Ordabasy Shymkent (KAZ)

9 Aris Thessaloniki FC (GRE) / AEL Limassol FC (CYP)

10 PFC Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) / FC Spartak Trnava (SVK)

Cu cine poate pica Viitorul:

6 AEK Larnaca FC (CYP) / PFC Levski Sofia (BUL)

7 FC Pyunik (ARM) / FK Jablonec (CZE)

8 FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK) / Atromitos FC (GRE)

9 Rangers FC (SCO) / FC Progrès Niederkorn (LUX)

10 FC Mariupol (UKR)

Cu cine poate pica Universitatea Craiova:

1 AC Sparta Praha (CZE)

2 RCD Espanyol (ESP) / Stjarnan (ISL)

3 NK Domžale (SVN) / Malmö FF (SWE)

4 AEK Athens FC (GRE)

5 FK Buducnost Podgorića (MNE) / FC Zorya Luhansk (UKR)

6 FC Arsenal Tula (RUS) / Neftçi PFK (AZE)