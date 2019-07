CLINCENI - CFR CLUJ 1-4 | Dan Petrescu si-a adus aminte de meciul carierei dupa performanta incredibila cu Clinceni: "Doar atunci s-a mai intamplat asta!"

Dan Petrescu s-a bucurat de rezultatul echipei inaintea meciului cu Maccabi Tel Aviv.

Dan Petrescu a fost si el surprins de rezultatul de la Clinceni si si-a adus aminte de marea victorie obtinuta cu Unirea Urziceni in UEFA Champions League, cand echipa sa inscria 4 goluri din 4 faze fixe.

"E a doua oara in cariera cand reusesc asta, prima data a fost cu Unirea la Rangers. Scorul din prima repriza nu e corect, ei nu au stiut sa se apere, noi am stiut sa fructificam ocaziile. In repriza a doua au luat si un rosu, au inceput sa riste, meciul a fost mai usor.



Sunt convins ca Academica Clinceni va fi o surpriza placuta in acest campionat. Itu voia sa iasa mai devreme, s-a operat la nas saptamana aceasta si nu putea sa respire. Itu a facut un meci excelent, ma bucur foarte mult pentru el, e un bonus pentru toata lumea. Petrila putea si el sa marcheze, a avut o ocazie imensa.



Am riscat, Cestor a venit nepregatit, il stiam de anul trecut si a jucat bine. A dat si gol si pase, a jucat peste ce ne asteptam. Pe mine ma nemultumesc toti jucatorii mereu, daca va uitati in gura tuturor antrenorilor in timpul meciurilor ... Sylla a avut un meci bun dar a avut momente in care m-a suparat.



Mi-a stricat seara golul din final, n-a fost meci fara gol primit. Sezonul trecut nu primeam gol, acum nu scapam fara. Totusi, rezultatul este o surpriza placuta. Avem nevoie de odihna si cu siguranta avem nevoie de un meci mare cu Maccabi" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.