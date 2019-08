CELTIC - CFR CLUJ 3-4 | "Le-am inchis gura! Echipa asta are jucatori cu spirit ALESI DE ANTRENOR!" Petrescu, in al 9-lea cer! Ce mesaj i-a dat Hagi

CFR Cluj a invins-o cu 4-3 pe Celtic in Scotia si s-a calificat in Play Off-ul UEFA Champions League. Campioana Romaniei a facut un meci de povestit nepotilor, iar Dan Petrescu spune ca "le-a inchis gura contestatarilor".

Dan Petrescu: "Le-am inchis gura"

"Suntem toti foarte fericiti si mandri ca am reprezentat Romania cu cinste! In primul rand sunt multumit ca am inchis gura celor care au spus ca CFR nu a meritat cele doua titluri! Am demonstrat in Europa ca avem o echipa fanstatica si ca suntem cea mai buna echipa din Romania!

S-a pus in discutie valoarea mea! Cred ca eu am demonstrat de fiecare data ce antrenor sunt! Acum am aratat din nou!

Ganditi-va cate goluri am marcat in ultimele meciuri, in campionat si in Champions League!



Multi nu vor mai avea ce sa spuna, sunt sigur ca or sa taca!



M-am intors pentru acesti jucatori extraordinari! Le-am spus inainte ca trebuie sa atacam, pentru ca nu avem de ales, ca or sa ne distruga altfel.

Echipa asta are spirit si forta! Toti jucatorii pe care i-am ales, pentru ca la CFR ii alege numai antrenorul, nu face altcineva echipa...am ales jucatori cu spirit!

Inaintea meciului le-am pus jucatorilor cele 4 goluri date de Urziceni la Glasgow! Le-am spus ca nu vreau sa jucam in Play Off-ul Europa League, ci in Play Off-ul Champions League.

Acum gandul meu este la meciul cu Sepsi OSK", a spus Dan Petrescu la Digi.

Dan Petrescu: "L-am sunat pe Hagi! El mi-a dat 4 mesaje acum"

"L-am sunat pe Gica Hagi si i-am spus ca toata viata mea o sa-l respect, ca el e cel mai mare jucator al Romaniei! Dar i-am spus ca nu il ajuta cu nimic daca se ia de CFR si de Petrescu, nu o sa-l ajute asta sa castige! Eu nu am atacat niciodata un adversar sau un prieten, eu mai am ce am cu arbitrajele, da! Hagi ramane prietenul meu si il respect!

Am primit 4 mesaje de felicitare de la Hagi, sunt convins ca i-a parut rau! Eu nu o sa zic niciodata ceva rau despre Hagi, indiferent ce o sa-mi faca", a adaugat Dan Petrescu.