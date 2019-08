CELTIC - CFR CLUJ 3-4 | "Suntem fara cuvinte! Am demonstrat ca se poate! Buturuga mica a facut-o!" Prima reactie din tabara campioanei dupa nebunia din Scotia

CFR Cluj a invins cu 4-3 pe Celtic Park din Glasgow si merge in Play Off-ul UEFA Champions League, unde va da peste Slavia Praga.

CFR Cluj s-a calificat in Play Off-ul UEFA Champions League dupa 5-4 la general cu Celtic Glasgow. Dupa 1-1 in Gruia, echipa lui Dan Petrescu a castigat cu 4-3 in deplasare. Bogdan Mara a vorbit la scurt timp dupa meci.

Bogdan Mara: "Suntem fara cuvinte! Am demonstrat ca se poate! Buturuga mica a facut-o"

"Suntem fara cuvinte! Nu cred ca a mai fost un meci de o asemenea intensitate in ultimii ani pentru echipele romanesti! Baietii s-au autodepasit, au facut un meci incredibil!

Era normal ca Celtic sa se urce peste noi, sa aiba statistica! Dar noi am aratat cine suntem.

Cred ca arbitrul a dictat mai usor pentru ei, cred ca nu a dat un penalty clar pentru noi, dar asta nu mai conteaza acum. Am jucat si impotriva a 50.000 de suporteri!

Am demonstrat ca se poate! Cu munca, cu daruire, cu seriozitate, cu eforturile depuse de oamenii din acest club! Vrem sa ridicam fotbalul romanesc de acum inainte!

Dan Petrescu a facut schimbari bune, ce sa mai zic, a reusit sa le imprime baietilor un stil de invingatori!

Buturuga mica a reusit sa faca un meci mare si sa se califice pe Celtic Park!", a spus Bogdan Mara la Digi.