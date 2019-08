CELTIC - CFR CLUJ 3-4 | "A trebuit sa-i caut pe Google! Se pare ca sunt o echipa mica din Glasgow" Reactii incredibile dupa nebunia facuta de CFR

CFR Cluj a invins-o cu 4-3 pe Celtic la Glasgow si s-a calificat in Play Off-ul UEFA Champions League, unde va da peste Slavia Praga, formatia lui Stanciu si Baluta.

CFR Cluj, campioana Romaniei, a produs minunea pe Celtic Park! Dupa 1-1 in tur, in Gruia, CFR a mers in Scotia pentru a incerca sa ii tina piept lui Celtic. Echipa lui Petrescu nu doar ca a reusit sa ii tina piept formatiei lui Neil Lennon, insa a si batut-o!

Reactii incredibile dupa victoria CFR-ului de la Glasgow

Sky Sports a publicat la scurt timp dupa fluierul de final stirea. "Celtic este out din Champions League dupa ce a fost invinsa acasa de Cluj", au notat jurnalistii britanici.

Comentariile microbistilor au fost, insa, cu adevarat savuroase. Suporterii lui Rangers s-au amuzat cel mai mult pe seama rivalilor.

"A trebuit sa caut pe Google sa vad de unde sunt! Se pare ca sunt o echipa mica din Glasgow", a scris un mirobist.