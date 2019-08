CELTIC - CFR CLUJ 3-4 | Tun financiar dat de CFR! Campioana Romaniei incaseaza o suma uriasa de la UEFA pentru calificarea in Play Off: "Urmeaza si 2-3 transferuri"

CFR Cluj s-a calificat in Play Off-ul UEFA Champions League dupa ce a batut-o cu 4-3 pe Celtic la ea acasa.

CFR Cluj, campioana Romaniei, s-a calificat in Play Off-ul UEFA Champions League. Echipa lui Dan Petrescu a invins cu 4-3 pe Celtic Park din Glasgow, dupa ce in tur facuse 1-1 in Gruia impotriva campioanei Scotiei.

Tun financiar dat de CFR Cluj

Pentru calificarea in Play Off-ul UEFA Champions League, campioana Romaniei va primi o suma uriasa: circa 5 milioane de euro! Diferenta este foarte mare fata de cea incasata pentru eliminarea lui Maccabi Tel Aviv, doar 1.1 milioane euro.

"In momentul acesta, CFR are grupele Europa League pe masa! Poate ajunge la 10 milioane de euro", a spus Daniel Stanciu la Digi.

"Urmeaza 2-3 transferuri"

Fost oficial al echipei din Gruia, Daniel Stanciu e sigur ca CFR va folosi o parte din bani pentru a se intari.

"Cred ca urmatoarea perioada va aduce 2-3 jucatori importanti la CFR In afara de Lacina Traore Dupa ce au intrat banii acestia.

Mai mult, cu siguranta vor veni fotbalisti daca CFR va face un rezultat bun si cu Slavia", a spus Stanciu.