CELTIC - CFR CLUJ LIVE 21:45 | "Trebuie sa producem miracolul!" Dan Petrescu se teme de arbitraj inaintea returului de la Glasgow: "Stiu ca e avocat" Dorinta cea mare a antrenorului

Urmarim si comentam impreuna Celtic - CFR Cluj de la 21:45 pe www.sport.ro!

Dupa 1-1 in tur acasa, CFR Cluj va juca azi in deplasare, in Scotia, contra celor de la Celtic Glasgow. Meciul conteaza pentru calificarea in play-off-ul UEFA Champions League, acolo unde se poate obtine calificarea in grupele competitiei.

Dan Petrescu stie ca meciul va fi unul extrem de dificil. Faptul ca meciul tur s-a terminat egal o obliga pe CFR sa marcheze rapid la Glasgow, mai ales ca Celtic are o singura infrangere in acest an pe stadionul de acasa.

Dan Petrescu a vorbit despre inferioritatea valorica a jucatorilor CFR-ului fata de scotieni si a spus ca e nevoie si de putin noroc si de un arbitru corect pentru o victorie.

"Suntem increzatori! Trebuie sa nu ne speriem, una peste alta, sa facem meciul vietii si in momentele cheie sa avem putin noroc. La Cluj-Napoca n-am avut, poate avem acum. Trebuie sa jucam fotbal si sa producem miracolul. Voi spuneti ca sansele sunt egale, dar nu e asa. Ei au fotbalisti de milioane... Sper sa compensam cu inteligenta si sa nu avem probleme cu arbitrul. Am inteles ca e avocat. Nu stiu ce trebuie sa faca, stiu doar ca trebuie sa fie corect", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa dinaintea partidei, scrie GSP.

"CFR nu e Urziceni, Celtic nu e Glasgow Rangers!"

Dan Petrescu a fost intrebat despre posibilitatea reeditarii rezultatului din grupele UCL din urma cu 10 ani, cand Unirea Urziceni invingea cu 4-1 Glasgow Rangers. Antrenorul nu crede ca acest lucru este posibil, insa obiectivul nu este un scor zdrobitor, ci calificarea in play-off.

"Sunt echipe diferite, si Glasgow Rangers si Celtic, si noi fata de Urziceni. Ei imi doresc sa prindem play-off-ul, sper ca pe cel de Champions League. Am si eu vreo 16 ani de antrenor, vreo 20 ca jucator, am reusit si victorii cu echipe mari. Un play-off de Liga Campionilor ar fi ceva fantastic", a spus Petrescu.