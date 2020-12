BREAKING NEWS: Coregrafie pe o tribuna intreaga la Paris dupa nebunia cu Coltescu si Sovre! Ce a aparut pe stadion

Meciul dintre PSG si Basaksehir, suspendat dupa scandalul de rasism in care e implicat Coltescu, a fost reprogramat pentru miercuri seara.

Ovidiu Hategan si brigada romana de arbitri a fost inlocuita cu Danny Makkelie la meciul PSG - Basaksehir in urma scandalului imens provocat in minutul 15 al partidei, cand unul dintre asistentii lui Hategan a folosit cuvantul 'negru' in momentul in care il indica pe Webo, cel care face parte din staff-ul turcilor.

Desi initial s-a scris ca cel care a folosit cuvantul cu tenta rasista ar fi fost Coltescu, autorul ar fi fost, de fapt, Octavian Sovre, conform informatiilor www.sport.ro. UEFA a pornit o ancheta in acest sens.

Pentru reluarea meciului, parizienii au pregatit o adevarata coregrafie. Doua bannere au fost intinse pe una dintre tribunele de pe Parc des Princes. Una dintre ele avea mesajul: "Il sustinem pe Webo. Suntem mandri de jucatori. Impotriva rasismului".

Cel de-al doilea mesaj este: "Parisul unit impotriva rasismului!"