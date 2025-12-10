Achiziționat de la FC U Craiova pentru două milioane de euro, Blănuță s-a aflat în centrul unui scandal imediat după sosirea în Ucraina. Atacantului i s-a reproșat că a distribuit pe rețelele sociale anumite clipuri de pe conturile de propagandă pro-Rusia.

Dinamo Kiev nu îl poate vinde pe Vladislav Blănuță în această iarnă



În plus, Blănuță nu a impresionat nici pe teren. A marcat un singur gol în 10 meciuri, iar în șapte dintre ultimele opt meciuri de campionat nu a prins niciun minut.



Deși presa ucraineană a scris în ultimele săptămâni că Dinamo Kiev va face tot posibilul să scape de Blănuță în fereastra de mercato din iarnă, Sport.ua anunță acum că o vânzare în ianuarie este imposibilă.



Atacantul a jucat deja pentru două cluburi în acest sezon - FC U Craiova și Dinamo Kiev - iar regulamentul îi interzice să evolueze și pentru o a treia echipă în stagiunea curentă. În vară, Blănuță a jucat într-un meci din liga a treia al formației oltene, înainte de a fi cedat în Ucraina.

Astfel, Băluță va trebui să rămână la Dinamo Kiev cel puțin până în vară. Există însă și o excepție de care fostul internațional U21 poate profita: să semneze încă din această iarnă și să aibă drept de joc la o echipă dintr-un campionat care se desfășoară în sistem primăvară-toamnă.

