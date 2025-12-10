Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă dramatic de Liverpool cu scorul de 1-0, marţi seara, pe San Siro, în etapa a şasea din ”faza ligii” Champions League, după un penalty controversat transformat de Dominik Szoboszlai în minutul 88.

Pentru Inter este a doua înfrângere consecutivă în Champions League, după 1-2 cu Atletico la Madrid, iar echipa lui Chivu a căzut momentan pe locul 5, dar poate fi întrecută în clasament de alte patru echipe după meciurile de miercuri seara.

În plus, Inter picase la începutul săptămânii și în clasamentul din Serie A pe locul 3, după ce noul lider al campionatului italian a devenit marea rivală AC Milan.

Rezultatele și marcatorii din meciurile de marţi din etapa a şasea a Ligii Campionilor



Kairat Almaty - Olympiacos Pireu 0-1

A marcat: Gelson Martins 73.

Bayern Munchen - Sporting Lisabona 3-1

Au marcat: Serge Gnabry 65, Lennart Karl 69, Jonathan Tah 77, respectiv Joshua Kimmich (autogol) 54.

AS Monaco - Galatasaray Istanbul 1-0

A marcat: Folarin Balogun 68.

Denis Zakaria (Monaco) a ratat un penalty în min. 51 (a apărat Ugurcan Cakir).

Atalanta - Chelsea 2-1

Au marcat: Gianluca Scamacca 55, Charles De Ketelaere 83, respectiv Joao Pedro 25.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2-1

Au marcat: Jules Kounde 50, 53, respectiv Ansgar Knauff 21.

Inter Milano - Liverpool 0-1

A marcat: Dominik Szoboszlai 88 - penalty.

PSV Eindhoven - Atletico Madrid 2-3

Au marcat: Guus Til 10, Ricardo Pepi 85, respectiv Julian Alvarez 37, David Hancko 52, Alexander Sorloth 56.

Tottenham Hotspur - Slavia Praga 3-0

Au marcat: David Zima (autogol) 26, Mohammed Kudus 50 - penalty, Xavi Simons 79 - penalty.

Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille 2-3

Au marcat: Anan Khalaili 5, 71, respectiv Igor Paixao 15, Mason Greenwood 41, 58.

Partidele de miercuri



Miercuri vor avea loc meciurile:

Qarabag FK - Ajax Amsterdam

Villarreal - FC Copenhaga

(ambele de la 19:45)

Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen - Newcastle United

Benfica Lisabona - Napoli

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

Club Brugge - Arsenal

Juventus Torino - Pafos

Real Madrid - Manchester City

(toate de la 22:00)



Clasamentul din Champions League

