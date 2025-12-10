Lumea tenisului e mereu în mișcare: la ora actuală, există jucătoare care încă evoluează în turneul WTA 125k de la Limoges, în cadrul sezonului 2025, iar organizatorii Openului Australian au anunțat deja listele cu sportivii calificați direct în probele individuale programate la Melbourne, în perioada 18 ianuarie - 1 februarie.

Anunțul a concretizat privilegiul României de a se număra printre țările care se bucură de prezența mai multor jucătoare pe tabloul principal.

Sorana Cîrstea face „majoratul” în Openul Australiei: va juca pentru a 18-a oară pe tabloul principal

Jaqueline Cristian (39 WTA), Sorana Cîrstea (43 WTA) și Gabriela Ruse (88 WTA) vor juca în ediția 2026 a Openului Australian, fără nevoia de a disputa meciuri preliminare.

Pentru Sorana Cîrstea, șansa de joc - dacă va fi fructificată - va însemna cea de-a optsprezecea sa participare în carieră la Australian Open, un record personal pentru jucătoarea din Târgoviște.

În 2025, Cîrstea a jucat doar la Melbourne, din cele patru turnee de mare șlem ale anului, pe când, în 2024, românca a absentat de la US Open.

