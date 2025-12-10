GALERIE FOTO Longeviva Sorana Cîrstea își va corecta un record de carieră la Australian Open 2026

Longeviva Sorana C&icirc;rstea &icirc;și va corecta un record de carieră la Australian Open 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, lecție de profesionalism, în circuitul WTA, care urmează să fie consemnată la Australian Open 2026.

TAGS:
Australian Open 2026Tenis WTAGabriela RuseJaqueline CristianSorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Lumea tenisului e mereu în mișcare: la ora actuală, există jucătoare care încă evoluează în turneul WTA 125k de la Limoges, în cadrul sezonului 2025, iar organizatorii Openului Australian au anunțat deja listele cu sportivii calificați direct în probele individuale programate la Melbourne, în perioada 18 ianuarie - 1 februarie.

Anunțul a concretizat privilegiul României de a se număra printre țările care se bucură de prezența mai multor jucătoare pe tabloul principal.

Sorana Cîrstea face „majoratul” în Openul Australiei: va juca pentru a 18-a oară pe tabloul principal

Jaqueline Cristian (39 WTA), Sorana Cîrstea (43 WTA) și Gabriela Ruse (88 WTA) vor juca în ediția 2026 a Openului Australian, fără nevoia de a disputa meciuri preliminare.

Pentru Sorana Cîrstea, șansa de joc - dacă va fi fructificată - va însemna cea de-a optsprezecea sa participare în carieră la Australian Open, un record personal pentru jucătoarea din Târgoviște.

În 2025, Cîrstea a jucat doar la Melbourne, din cele patru turnee de mare șlem ale anului, pe când, în 2024, românca a absentat de la US Open.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea hong kong 2025 retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

De două ori în optimile Openului Australian

Eliberată de presiunea rezultatelor, Sorana Cîrstea va putea juca în 2026 cu o doză mai mare de libertate, știind că acesta va fi ultimul an al său în tenisul profesionist, indiferent de bilanț.

În 2017 și în 2022, Sorana Cîrstea a semnat cele mai bune performanțe ale carierei, pe hardul de la Melbourne. În urmă cu trei ani și jumătate, Sorana Cîrstea câștiga un set în fața Igăi Swiatek, în meciul din faza ultimelor șaisprezece jucătoare; în aceeași ediție, Cîrstea le-a învins pe Kvitova și Pavlyuchenkova.

Dincolo de cele două prezențe în optimile Openului Australian, Sorana Cîrstea a mai reușit trei alte calificări în turul trei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje &icirc;n 20 de minute, iar &icirc;n c&acirc;teva ore a murit. Caz șocant &icirc;n SUA
ULTIMELE STIRI
Valeriu Iftime a spus tot! Ce va face FC Botoșani &icirc;n iarnă: &rdquo;Asta așteptăm&rdquo;
Valeriu Iftime a spus tot! Ce va face FC Botoșani în iarnă: ”Asta așteptăm”
Real Madrid - Manchester City, derby-ul serii din Champions League, de la 22:00! Cu sau fără Mbappe?
Real Madrid - Manchester City, derby-ul serii din Champions League, de la 22:00! Cu sau fără Mbappe?
După ce l-a făcut praf pe Tsitsipas, Goran Ivanisevic a primit replica tocmai din partea mamei jucătorului grec
După ce l-a făcut praf pe Tsitsipas, Goran Ivanisevic a primit replica tocmai din partea mamei jucătorului grec
Chivu s-a abținut după eșecul cu Liverpool, dar nu și jucătorii: Fantomă! Niciodată penalty
Chivu s-a abținut după eșecul cu Liverpool, dar nu și jucătorii: "Fantomă! Niciodată penalty"
Dezvăluiri despre jucătorul dorit de Becali la FCSB: &rdquo;A fost la Săftica&rdquo;
Dezvăluiri despre jucătorul dorit de Becali la FCSB: ”A fost la Săftica”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Hermannstadt are antrenor: &rdquo;Semnează pe un an și jumătate&rdquo;

E gata! Hermannstadt are antrenor: ”Semnează pe un an și jumătate”

Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: &rdquo;Suntem &icirc;n discuții!&rdquo;

Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: ”Suntem în discuții!”

Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi

Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză &icirc;n thriller-ul PSV &ndash; Atletico Madrid 2-3

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză în thriller-ul PSV – Atletico Madrid 2-3

E gata! Dorinel Munteanu a semnat. Detaliile contractului

E gata! Dorinel Munteanu a semnat. Detaliile contractului

Chivu, &icirc;n fața celui mai spectaculos rezultat pentru un rom&acirc;n din fotbalul mondial

Chivu, în fața celui mai spectaculos rezultat pentru un român din fotbalul mondial



Recomandarile redactiei
Valeriu Iftime a spus tot! Ce va face FC Botoșani &icirc;n iarnă: &rdquo;Asta așteptăm&rdquo;
Valeriu Iftime a spus tot! Ce va face FC Botoșani în iarnă: ”Asta așteptăm”
Chivu s-a abținut după eșecul cu Liverpool, dar nu și jucătorii: Fantomă! Niciodată penalty
Chivu s-a abținut după eșecul cu Liverpool, dar nu și jucătorii: "Fantomă! Niciodată penalty"
Dezvăluiri despre jucătorul dorit de Becali la FCSB: &rdquo;A fost la Săftica&rdquo;
Dezvăluiri despre jucătorul dorit de Becali la FCSB: ”A fost la Săftica”
Cristi Chivu i-a făcut pe italieni să tragă o concluzie, după Inter - Liverpool 0-1: &rdquo;E evident&rdquo;
Cristi Chivu i-a făcut pe italieni să tragă o concluzie, după Inter - Liverpool 0-1: ”E evident”
Real Madrid - Manchester City, derby-ul serii din Champions League, de la 22:00! Cu sau fără Mbappe?
Real Madrid - Manchester City, derby-ul serii din Champions League, de la 22:00! Cu sau fără Mbappe?
Alte subiecte de interes
Un punct, un milion de dolari: la Australian Open 2026, oricine va putea juca cu Alcaraz. Noua idee trăznită a australienilor
Un punct, un milion de dolari: la Australian Open 2026, oricine va putea juca cu Alcaraz. Noua idee trăznită a australienilor
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! &rdquo;Meci de foc&rdquo; pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat &icirc;n calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
CITESTE SI
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se află &bdquo;California de Europa&rdquo;. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!