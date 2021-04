BREAKING NEWS | Atac socant in Champions League! PSG a ramas in 10, Gundogan a inceput sa planga pe teren. Atentie, imagini horror

Cea mai asteptata semifinala s-a ridicat la nivelul asteptarilor cu goluri frumoase si actiuni superbe pentru ambele echipe.

Cu toate astea, tensiunea meciului si-a spus cuvantul in minutul 77, cand City conducea cu 2-1. Idrissa Gueye s-a dus cu talpa direct pe calcaiul lui Gundogan, care a izbucnit in lacrimi instant! Mijlocasul lui PSG a vazut cartonasul rosu direct dupa intrarea dura.

Idrissa Gana Gueye sent off for this challenge on Gundogan. Straight red card for a serious foul play. #PSGMCI #UCL pic.twitter.com/Qb7AlNjT0a