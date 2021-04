Ce nebunie! Cifre ireale ale lui Marquinhos in Champions League! Performanta incredibila reusita de fundasul lui PSG dupa golul inscris lui City

Marquinhos trece printr-o forma incredibila in Champions League.

Marquinhos a reusit sa deschida scorul pentru Paris-Saint Germain in minutul 15, dupa cornerul executat excelent de catre Angel Di Maria. Fundasul brazilian trece printr-o forma excelenta si a reusit o performanta deosebita.

5 - Not only has Marquinhos scored five goals in his last 12 UEFA Champions League appearances, the Brazilian has scored in both the quarter-final and semi-final in each of the last two campaigns. Primetime. #UCL — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2021

Jucatorul in varsta de 26 de ani a reusit sa marcheze cinci goluri in ultimele 12 aparitii in Champions League. De asemenea, brazilianul a inscris atat in sferturile de finala, cat si in semifinale in fiecare dintre ultimele doua campanii de Champions League.

Este al treilea jucator din Champions League care reuseste sa marcheze atat in sferturile de finala, cat si in semifinale in sezoane consecutive dupa Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) si Antoine Griezmann (2015-16, 2016-17).

2 - PSG centre-half Marquinhos is only the third player in @ChampionsLeague history to score in the quarter-final and semi-final in consecutive seasons, after Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) and Antoine Griezmann (2015-16, 2016-17). Rarity. #UCL pic.twitter.com/LIn7u5vM8E — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2021

Fundasul lui PSG a revenit in lot in urma patru zile, dupa o accidentare care l-a tinut pe banca doua saptamani si a lipsit la meciul retur cu Bayern din sferturile de finala.