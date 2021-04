Varane poate pleca de la Real Madrid! O semifinalista din Champions League este pe urmele lui

Varane ar putea pleca la Chelsea, in vara, dupa 10 ani petrecuti la Real Madrid.

Ajuns la 25 de ani, Varane este urmarit de United, PSG si Chelsea, informeaza Mundo Deportivo. Aceeasi sursa mentioneaza ca Chelsea este mai aproape de transfer, ccomparativ cu celelalte echipe.

Varane si-a dorit sa plece si in 2019, dar a ramas intr-un final. Acum insa este momentul ideal. Contractul lui expira la sfarsitul sezonului urmator, astfel ca suma de transfer va fi mai mica, devenind astfel un jucator mai accesibil. In aceeasi masura, un pret mic il poate face pe Varane sa aiba pretentii ridicate in ceea ce priveste salariul.

Real Madrid se pregateste sa il aduca pe David Alaba, astfel ca Florentino Perez si Zidane pot avea alte solutii in defensiva. De altfel, clubul nu ar avea intentia de a-l pastra in cazul in care acesta isi doreste sa plece, acestia dorind sa isi refaca bugetul, in eventualitatea transferului lui Mbappe.

357 de meciuri a jucat Varane in 10 ani, la Real Madrid. Este de 4 ori campion al Spaniei, de 3 ori castigator al Champions League si de 4 ori al Cupei Mondiale printre Cluburi, alaturi de Real. S-a impus in finala Cupei Mondiale, din 2018, Rusia, alaturi de nationala Frantei.