"Harry Potter" Pulisic a devenit primul jucator american care marcheaza intr-o semifinala de Champions League! Ce alt record a mai batut

Mijlocasul ofensiv american a reusit sa deschida scorul in minutul 12 al partidei cu Real Madrid, dupa ce a reusit sa finalizeze cu un sut din interiorul careului, dupa ce l-a driblat pe Thibaut Courtois, iesit in intampinarea sa.

Cu aceasta reusita Pulisic a devenit primul jucator din Statele Unite ale Americii care marcheaza intr-o semifinala de Champions League si fanii londonezilor spera ca jucatorul sa repede performanta si intr-o eventuala finala a competitiei. In plus, Pulisic a devenit si cel mai tanar fotbalist din istoria lui Chelsea care sa marcheze in acest act al competitiei.

Fotbalistul a fost transferat de englezi de la Dortmund la inceputul lui 2019, dar s-a alaturat echipei in vara, iar de atunci a strans 69 de meciuri, in care a marcat de 16 ori si a oferit 12 pase decisive.

1 - Christian Pulisic is the first American player to score in a UEFA Champions League semi-final, while he's also the youngest Chelsea player to score in a semi-final match in the competition (22y 221d). Star. pic.twitter.com/dCBpxDicIW