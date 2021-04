Reactia de ultima ora a lui Becali dupa delegarea de la Craiova - FCSB: "Ati vazut cum arbitreaza in Champions League?!" Ce a spus patronul FCSB

Universitatea Craiova si FCSB se intalnesc in etapa cu numarul patru din playoff!

Lupta la titlu devine tot mai stransa, dupa ce FCSB a pierdut la Sepsi, iar Craiova are sansa sa se apropie din nou in clasament, chiar in meciul direct, cand liderul se deplaseaza pe Oblemenco.

Pentru derby-ul etapei, CCA a decis sa il numeasca pe Istvan Kovacs la centrul partidei, arbitru pe care Gigi Becali l-a contestat in repetate randuri, mai ales dupa CFR Cluj - FCSB, cand a refuzat un penalty ros-albastrilor dupa un hent la Camora.

Gigi Becali a comentat delegarea facuta de CCA, iar reactia sa a fost una surprinzatoare.

"Ce sa mai zic? Ce sa mai fac? Ce vrei sa facem? Vor sa arate ca 'Noi suntem stapanii si facem ce vrem!' Nu avem ce sa facem! Ei stapanesc. Sa faca Domnul dreptate! Ce a facut el la meciurile cu CFR si cu Viitorul . Nu cred ca el a vrut. Dracii l-au pus. Un om nu poate face asa ceva. Poate acum il lumineaza Dumnezeu si poate arbitreaza bine.

Si nici nu aveau pe cine sa trimita! Ma asteptam intr-un fel. El, Hategan si Fesnic sunt arbitri valorosi. Intr-un fel sunt indoit, dar ma si bucur... E bun, dar are momente in care i se intuneca mintea. Ma bucur intr-un fel, ca e un arbitru ca are valoare. Stiu eu ce sa zic... Decat un arbitru fara valoare, mai bine un arbitru cu valoare! Daca vrea sa arbitreze corect... Ati vazut cum arbitreaza in Champions League?



Nu sunt suparat. Intr-un fel, chiar imi convine! Macar stiu ca e valoros. De ce ar arbitra el impotriva noastra? Nu are niciun interes! E onoarea lui in joc! Trebuie sa demonstreze si sa spuna 'Nu am nimic cu voi! Atunci am fost intunecat, am gresit!'. Are posibilitatea sa arate ca atunci a gresit! Mie imi pare bine ca l-au delegat.

Acum vrea sa demonstreze ca stie si ca nu are nimic cu noi. Eu am spus de ani de zile ca e valoros. D-asta am fost si suparat ca am gresit. Faza cu Camora nu am s-o uit niciodata in viata mea! Si dupa aceea, Miron sare la cap, unul da cu capul in capul lui si se dicteaza penalty...

Dar, una peste alta, imi convine, chiar daca noi am cerut sa nu ne mai arbitreze! Eram suparati... Nu-ti convine ca la meciurile decisive sa nu te arbitreze cineva de valoare", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.