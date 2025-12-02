VIDEO Ce s-a întâmplat după ce Idrissa Gueye și-a pălmuit un coleg în Manchester United – Everton

Ce s-a întâmplat după ce Idrissa Gueye și-a pălmuit un coleg în Manchester United – Everton Premier League
În vârstă de 36 de ani, Idrissa Gueye, mijlocașul celor de Everton, a fost protagonistul unui moment regretabil în timpul meciului cu Manchester United, scor 1-0.

Idrissa GueyeMichael KeaneEvertonManchester United
În al 13-lea minut al jocului, Idrissa Gueye a intrat într-un conflict cu fundașul central Michael Keane, după un atac al celor de la Manchester United care se putea solda cu gol.

Cum a rezolvat Idrissa Gueye conflictul cu Michael Keane

Gueye a pasat greșit și le-a oferit ”Diavolilor” de pe Old Trafford o ocazie de a marca. La finalul fazei, Keane i-a reproșat colegului său eroarea, iar mijlocașul s-a enervat. A început să gesticuleze furios, moment în care Keane l-a împins. Gestul fundașului l-a iritat și mai tare pe Gueye, care l-a lovit cu palma pe colegul său.

Senegalezul a fost ținut cu greu de către portarul Jordan Pickford și a văzut cartonașul roșu din partea centralului Tony Harrington.

La o săptămână distanță, cei doi au recurs la o metodă inedită pentru a-și rezolva conflictul. Cei doi s-au echipat cu mănuși de box și au intrat ”în ring”, însă pare că probleme erau deja rezolvate.

VIDEO Momentul în care Idrissa Gueye îl lovește pe Michael Keane

