Zidane a vorbit despre excluderea lui Real Madrid din Champions League! Ce spune dupa amenintarile venite de la UEFA

Ceferin a promis sanctiuni pentru cele 12 cluburi implicate in proiectul Super Ligii.

"Este absurd sa se creada ca nu vom fi in Liga Campionilor in sezonul viitor", a declarat luni antrenorul lui Real Madrid, Zinedine Zidane.

Zidane a asigurat ca nu se teme de pedepse din partea UEFA si ca are incredere totala in arbitraj. De asemenea, el le-a cerut jucatorilor lui sa se gandeasca doar la meciul de marti cu Chelsea, de la Madrid, din mansa intai a semifinalelor Ligii Campionilor.

"In cele din urma totul depinde de teren. Arbitrul isi va face treaba de obicei, iar noi trebuie sa ne gandim doar sa jucam fotbal. Daca ne gandim la tot ce se spune, ne vom face rau", a spus Zidane, care a adaugat ca echipa sa nu va alege sa forteze in Champions League in dauna campionatului.

Real nu a facut decat un egal cu Betis, 0-0, in ultima etapa si e pe locul 2 in La liga, la doua puncte de liderul Atletico Madrid. Pana la finalul sezonului mai sunt 5 runde. FC Barcelona este la egalitate de puncte cu Real, insa are un meci mai putin disputat.

Presedintele lui Real Florentino Perez, este unul dintre initiatorii Super Ligii, alaturi de Andrea Agnelli de la Juventus.