PROGRAM Manchester City ”deraiază”, Arsenal e mare favorită! Cum arată finalul de sezon din Premier League

Manchester City ”deraiază”, Arsenal e mare favorită! Cum arată finalul de sezon din Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
titlu premier leagueprogram premier leagueeverton - manchester cityManchester CityArsenal
Din articol

Văzută drept favorită în lupta la titlu cu Arsenal, după ce reușise să recupereze diferența de puncte și să egaleze liderul, Manchester City s-a împiedicat pe terenul celor de la Everton, scor 3-3, într-un meci care a putut fi urmărit LIVE pe VOYO.

„Cetățenii” au fost conduși cu 3-1 în finalul partidei, în urma reușitelor lui Barry (68', 81') și O'Brien (73'), dar au încheiat la egalitate după ce Haaland (83') și Doku (43', 90+7') au egalat pe final.

Arsenal devine mare favorită la titlu!

Astfel, Arsenal rămâne lider cu 76 de puncte și un meci în plus față de Manchester City, astfel că și-a recăpătat statutul de mare favorită la titlu cu trei etape înainte de finalul sezonului.

În plus, ”tunarii” lui Mikel Arteta au și un program, la prima vedere, mai ușor față de cel al rivalei de pe Etihad. Vor întâlni trei echipe aflate în a doua jumătate a clasamentului.

Cel mai greu ”test” pentru cei de la Arsenal va fi chiar în ultima etapă, când vor întâlni Crystal Palace în deplasare, o echipă care a pus, de multe ori, probleme granzilor din Premier League în acest sezon. De partea cealaltă, pentru City, calculele sunt simple: Guardiola are nevoie de un parcurs impecabil în ultimele etape, dar și de un joc favorabil al rezultatelor.

Programul lui Arsenal până la finalul sezonului din Premier League:

  • West Ham - Arsenal (10 mai, ora 18:30)
  • Arsenal - Burnley (18 mai, ora 22:00)
  • Crystal Palace - Arsenal (24 mai, ora 18:00)

Programul lui Manchester City până la finalul sezonului din Premier League:

  • Manchester City - Brentford (9 mai, ora 19:30)
  • Manchester City - Crystal Palace (13 mai, ora 22:00)
  • Bournemouth - Manchester City (19 mai, ora 21:30)
  • Manchester City - Aston Villa (24 mai, ora 18:00)

Cum arată clasamentul din Premier League:

Clasamente oferite de Sofascore

VIDEO: REZUMAT Everton - Manchester City 3-3

Publicitate

Pep Guardiola, surprinzător la finalul meciului cu Everton: „Am fost extraordinari!”

Antrenorul lui Manchester City s-a arătat mulțumit de punctul smuls de echipa sa în ultimele minute, chiar dacă echipa care are de beneficiat de pe urma acestei remize este Arsenal.

„Am fost extraordinari! Luăm punctul și, până nu se termină, vom continua.

Meciurile în deplasare la Everton sunt întotdeauna dificile. Le acord credit pentru calmul, agresivitatea și nivelul la care au jucat. Nu am nimic de spus.”, a spus Pep Guardiola, conform Sky Sports.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Pep Guardiola a uimit pe toată lumea după ce Manchester City a pierdut puncte cu Everton: „Am fost extraordinari!”
Pep Guardiola a uimit pe toată lumea după ce Manchester City a pierdut puncte cu Everton: „Am fost extraordinari!”
ULTIMELE STIRI
Andrei Nicolescu dezvăluie cine a venit cu ideea noii sigle a lui Dinamo: ”Am ținut cont de ei”
Andrei Nicolescu dezvăluie cine a venit cu ideea noii sigle a lui Dinamo: ”Am ținut cont de ei”
Să fim corecți: Craiova e cea mai bună
Să fim corecți: Craiova e cea mai bună
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“
Horror! Cum arată Gibbs-White după accidentarea groaznică din Chelsea - Nottingham Forest
Horror! Cum arată Gibbs-White după accidentarea groaznică din Chelsea - Nottingham Forest
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras



Recomandarile redactiei
Andrei Nicolescu dezvăluie cine a venit cu ideea noii sigle a lui Dinamo: ”Am ținut cont de ei”
Andrei Nicolescu dezvăluie cine a venit cu ideea noii sigle a lui Dinamo: ”Am ținut cont de ei”
Să fim corecți: Craiova e cea mai bună
Să fim corecți: Craiova e cea mai bună
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Alte subiecte de interes
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
Predicție schimbată! Supercomputer-ul a stabilit noua favorită la titlu în Premier League, după rezultatele din ultima etapă
Predicție schimbată! Supercomputer-ul a stabilit noua favorită la titlu în Premier League, după rezultatele din ultima etapă
Tabloul primei etape din Premier League: Liverpool deschide balul pe Anfield
Tabloul primei etape din Premier League: Liverpool deschide balul pe Anfield
S-a stabilit programul primei etape din Premier League, pentru sezonul următor. Derby de tradiție la Londra
S-a stabilit programul primei etape din Premier League, pentru sezonul următor. Derby de tradiție la Londra
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

stirileprotv Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!