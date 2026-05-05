Văzută drept favorită în lupta la titlu cu Arsenal, după ce reușise să recupereze diferența de puncte și să egaleze liderul, Manchester City s-a împiedicat pe terenul celor de la Everton, scor 3-3, într-un meci care a putut fi urmărit LIVE pe VOYO.

„Cetățenii” au fost conduși cu 3-1 în finalul partidei, în urma reușitelor lui Barry (68', 81') și O'Brien (73'), dar au încheiat la egalitate după ce Haaland (83') și Doku (43', 90+7') au egalat pe final.

Arsenal devine mare favorită la titlu!

Astfel, Arsenal rămâne lider cu 76 de puncte și un meci în plus față de Manchester City, astfel că și-a recăpătat statutul de mare favorită la titlu cu trei etape înainte de finalul sezonului.

În plus, ”tunarii” lui Mikel Arteta au și un program, la prima vedere, mai ușor față de cel al rivalei de pe Etihad. Vor întâlni trei echipe aflate în a doua jumătate a clasamentului.

Cel mai greu ”test” pentru cei de la Arsenal va fi chiar în ultima etapă, când vor întâlni Crystal Palace în deplasare, o echipă care a pus, de multe ori, probleme granzilor din Premier League în acest sezon. De partea cealaltă, pentru City, calculele sunt simple: Guardiola are nevoie de un parcurs impecabil în ultimele etape, dar și de un joc favorabil al rezultatelor.

Programul lui Arsenal până la finalul sezonului din Premier League:

West Ham - Arsenal (10 mai, ora 18:30)

Arsenal - Burnley (18 mai, ora 22:00)

Crystal Palace - Arsenal (24 mai, ora 18:00)

Programul lui Manchester City până la finalul sezonului din Premier League:

Manchester City - Brentford (9 mai, ora 19:30)

Manchester City - Crystal Palace (13 mai, ora 22:00)

Bournemouth - Manchester City (19 mai, ora 21:30)

Manchester City - Aston Villa (24 mai, ora 18:00)

Cum arată clasamentul din Premier League: