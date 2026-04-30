Ce a spus Diego Simeone despre arbitrajul din Atletico Madrid - Arsenal 1-1

"Este clar că echipa a devenit mai puternică. Introducerea lui Robin Le Normand ne-a dat forţă în defensivă. De asemenea, Hancko, care a revenit şi a depus un efort real, jucând chiar şi cu durerea la gleznă. Echipa a fost mai constantă. Ne vom confrunta cu situaţii similare în manşa secundă şi trebuie să ne îmbunătăţim performanţa defensivă", a declarat antrenorul lui Atletico Madrid într-o conferinţă de presă.

"Sunt fericit pentru tot ce s-a întâmplat, stadionul arhiplin, cum ne-au primit fanii, atmosfera, sentimentul de a ajunge aici după ce am pierdut o finală. Nu am cuvinte să-mi exprim recunoştinţa pentru susţinerea fanilor. Echipa nu a renunţat niciodată. Astăzi pierdeam cu 1-0, dar în a doua repriză ne-am găsit puterea şi energia, Koke şi Griezmann demonstrând o forţă incredibilă în ciuda vârstei lor. Avem o provocare fantastică în faţă. Mă entuziasmează şi mă inspiră. Ce ar putea fi mai bun decât o provocare ca aceasta la Londra?", a adăugat Simeone.

Totodată, Diego Simeone s-a arătat satisfăcut pentru intervenţiile VAR, afirmând că la o semifinală a Ligii Campionilor trebuie semnalate "penalty-urile care chiar sunt penalty-uri" şi şi-a exprimat speranţa ca echipa sa să joace a patra finală de Champions League din istorie.

Atletico Madrid şi Arsenal au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), miercuri seara, pe Stadionul Metropolitano din capitala Spaniei, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal.

''Tunarii'' au marcat chiar înainte de pauză, prin Viktor Gyokeres (44), dintr-un penalty controversat, iar Atletico a egalat în repriza secundă, prin Julian Alvarez (56), tot din penalty.

În min. 78, Eze a căzut în careu după un duel cu Hancko, iar arbitrul olandez Makkelie a dictat penalty, revenind asupra deciziei după ce a urmărit reluările video.

Manşa scundă se va juca în data de 5 mai, pe Emirates Stadium din Londra.

