Antrenorul lui Arsenal Londra, Mikel Arteta, a criticat anularea celui de-al doilea penalty după intervenţia cu ajutorul asistenţei video la arbitraj în meciul cu Atletico Madrid (1-1), din prima manşă a semifinalelor Champions League, condamnând o decizie "care nu se poate lua" în acest stadiu al competiţiei, relatează AFP.

Reacția lui Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal: "La acest nivel, aşa ceva nu se poate întâmpla"

"Este incredibil, sunt furios din cauza modului în care a fost anulat acel penalty la Eze. A schimbat cursul jocului şi sunt dezolat, dar la acest nivel, aşa ceva nu se poate întâmpla", a declarat Arteta la conferinţa de presă.

Arbitrul a acordat iniţial o lovitură de pedeapsă pentru un fault comis de fundaşul lui Atletico, David Hancko, asupra englezului Eberechi Eze, dar şi-a schimbat decizia după o verificare VAR şi după ce a urmărit personal reluările de mai multe ori.

"Am luptat din greu timp de nouă luni pentru a ajunge pe această poziţie. Acesta este un gol care ar fi putut schimba complet cursul acestui meci. Este inacceptabil", a reiterat Arteta.

Olandezul Danny Makkelie este arbitrul care a refuzat naționalei României un penalty evident (henț în careu) în meciul cu Bosnia, 0-1 pe Arena Națională în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Atletico - Arsenal 1-1 și finalista se decide pe Emirates

Atletico Madrid şi Arsenal au terminat la egalitate, 1-1 miercuri seara pe Metropolitano, în prima manşă a semifinalelor UCL.

''Tunarii'' au marcat chiar înainte de pauză, prin Viktor Gyokeres (44), dintr-un penalty controversat, iar Atletico a egalat în repriza secundă, prin Julian Alvarez (56), tot din penalty.

În minutul 78, Eze a căzut în careu după un duel cu Hancko, iar arbitrul olandez Makkelie a dictat penalty, revenind asupra deciziei după ce a urmărit reluările video, scrie Agerpres.

Manşa secundă se va juca în data de 5 mai, pe Emirates Stadium din Londra.

BBC, verdict dur despre penalty-urile date și nedate în Atletico Madrid - Arsenal 1-1

Observatorul pentru arbitri la acest meci a fost Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale de Arbitri din FRF.

BBC a dat verdictul asupra penalty-urilor date și nedate, într-un material intitulat ”De ce VAR nu ar fi trebuit să intervină pentru anularea penalty-ului la Eze”:

”Rezerva Eze a crezut că a dat lovitura, însă i-a fost refuzat un penalty după ce a căzut în urma unui contact al lui Hancko, iar Arsenal va considera că penalty-ul acordat împotriva lor a fost o decizie foarte aspră, având în vedere că mingea a atins mai întâi piciorul lui White înainte de a lovi mâna fundașului”.