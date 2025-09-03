Tottenham a trimis lista UEFA pentru faza ligii din Champions League, iar câștigătoarea Europa League a oferit o surpriză.
Radu Drăgușin, OUT de pe lista UEFA! Decizia luată de Tottenham
Este vorba despre excluderea lui Radu Drăgușin de pe lista de 22 de jucători, conform The Spurs Express.
Pe lângă jucătorul român, Spurs i-a exclus și pe Mathys Tel, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski și Kota Takai.
Astfel, Tottenham se baza doar pe van de Ven, Romero și Danso pentru meciurile din Champions League, din faza ligii.
Cu toate că decizia a fost luată din cauza faptului că Drăgușin este în continuare accidentat, Thomas Frank surprinde pentru că anunțase că fundașul central român se apropie de revenire.
Thomas Frank: ”Drăgușin e pe cale să revină!”
Thomas Frank, antrenorul care l-a înlocuit pe Ange Postecoglou pe banca tehnică a lui Tottenham, a anunțat că fundașul central român este pregătit să revină pe teren.
Drăgușin s-a accidentat la ligamentul încrucișat anterior în luna ianuarie, în timpul unui meci cu Elfsborg în Europa League. Tehnicianul danez susține că Drăgușin va reveni la antrenamentele echipei în cel mult zece zile.
”Drăgușin este pe cale să revină, aleargă de ceva vreme. Cred că se va alătura echipei într-o săptămână, zece zile, cam așa ceva, deci este un lucru pozitiv, dar, bineînțeles, este vorba despre o accidentare la ligamentul încrucișat anterior.
Sunt întotdeauna puțin mai... nu îngrijorat, dar conștient că este nevoie de timp. Când ai lipsit din fotbal timp de nouă luni, știi că trebuie să reintri treptat. Nu este suficientă o pregătire de șase săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar e un semn pozitiv și, uneori, unii jucători surprind și revin mai repede”, a spus Thomas Frank, conform Football London.