Tottenham a trimis lista UEFA pentru faza ligii din Champions League, iar câștigătoarea Europa League a oferit o surpriză.

Radu Drăgușin, OUT de pe lista UEFA! Decizia luată de Tottenham

Este vorba despre excluderea lui Radu Drăgușin de pe lista de 22 de jucători, conform The Spurs Express.

Pe lângă jucătorul român, Spurs i-a exclus și pe Mathys Tel, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski și Kota Takai.

Astfel, Tottenham se baza doar pe van de Ven, Romero și Danso pentru meciurile din Champions League, din faza ligii.

Cu toate că decizia a fost luată din cauza faptului că Drăgușin este în continuare accidentat, Thomas Frank surprinde pentru că anunțase că fundașul central român se apropie de revenire.

