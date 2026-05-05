Partida Arsenal - Atletico Madrid, din returul semifinalei Champions League, va avea loc marți, 5 mai, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Antrenorul echipei madrilene a fost întrebat la conferința de presă de dinaintea partidei cu Arsenal despre înfrângerea usturătoare de pe „Emirates Stadium”, din faza Ligii din Champions League.

Diego Simeone a dat un răspuns scurt, dar prin care a transmis că Atletico Madrid va avea o prestație mult mai bună de această dată.

„Suntem mai buni acum decât în Octombrie”, a declarat Diego Simeone, înaintea meciului cu Arsenal din Champions League.

Meciul din tur, care s-a jucat al Madrid, pe „Wanda Metropolitano” s-a încheiat 1-1, iar marcatorii au fist Viktor Gyokeres și Julian Alvarez, ambii au înscris din lovitură de la 11 metri.

Arsenal vine după victoria spectaculoasă din campionat cu Fulham, care a putut fi urmărită pe VOYO, scor 3-0. „Tunarii” sunt pe primul loc în Premier League, la cinci „lungimi” de Manchester City, ocupanta locului secund.

De cealaltă parte, Atletico Madrid se situează pe poziția a 4-a, la 25 de puncte de liderul Barcelona. Echipa lui Diego Simeone vine după victoria cu 2-0 în fața lui Valencia.