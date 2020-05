"Ar fi cel mai corect sa se numeasca asa!" La 34 de ani dupa cea mai mare performanta din fotbalul romanesc, Stefan Iovan propune un nume inediat pentru noua arena din Ghencea! Ce a spus

Stefan Iovan a vorbit despre performanta reusita de Steaua acum 34 de ani si despre numele pe care ar putea sa il poartea noul stadion din Ghencea.

Acum 34 de ani Steaua a reusit cea mai mare performanta din fotbalul romanesc la nivel de club. A castigat Cupa Campionilor Europeni, la Sevilla, in fata Barcelonei. La finalul celor 90 de minute scorul a fost 0-0 si s-a intrat in cele doua reprize a cate 15 minute de prelungiri. Si la finalul celor doua reprize scorul a fost tot 0-0, astfel ca au urmat loviturile de departajare. Duckadam a reusit sa apere toate cele 4 penalty-uri, iar pentru Steaua a marcat Lacatus si Balint, iar stelistii au castigat trofeul.

Capitanul Stelei din acel meci, Stefan Iovan, a vorbit in exclusivitate la Ora exacta in Sport despre acea partida, iar cand a fost intrebat de moderatorul emisiunii, Mihai Mironica, ce parere are despre ridicarea unor statui pentru eroii de la Sevilla, acesta a a fost de acord cu ideea. Totodata, Iovan a vorbit si despre numele pe care ar trebui sa il poarte noua arena din Ghencea.

"Si eu cred ca am merita o statuie. Atat timp cat suntem in viata, pentru ca acum trebuie sa ne bucuram, nu dupa. E o idee buna, n-ar fi rau.

Legat de numele noului stadion "Steaua", ar fi cel mai corect sa se numeasca "Steaua" in continuare, sau "Steaua 86", pentru ca astfel s-ar onora cea mai mare performanta din istoria fotbalului romanesc la nivel de club", a declarat Stefan Iovan, la PRO X.