"Eu nu am plecat niciodata de la Steaua!" Mesajul emotionant transmis de Marius Lacatus la 34 de ani dupa ce Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni! Ce a spus "Fiara"

Astazi se implinesc 34 de ani de cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni.

Acum 34 de ani, in aceasta zi, Steaua reusea cea mai mare performanta pentru fotbalul romanesc la nivel de club. A castigat Cupa Campionilor Europeni, la Sevilla, in fata Barcelonei.

Marius Lacatus a rememorat acest moment si spune ca data de 7 mai este a doua zi nastere a tuturor celor care au fost prezenti la Sevilla.

"7 mai este ziua tuturor celor care au participat la acel eveniment, este a doua zi de nastere a fiecaruia dintre noi. Chiar daca nu sarbatorim in fiecare an, important este ca ne intalnim si ne aducem cu drag aminte de acele momente pe care le-am petrecut la Sevilla.

Eram o echipa venita de nicaieri, nimeni nu se gandea ca Steaua va ajunga in finala, in afara de domnul Valentin Ceausescu. Ne-am dat seama de ceea ce am realizat in momentul cand am ajuns acasa. N-am plecat in niciun moment de langa Steaua. Chiar daca in aceasta perioada nu am participat atat de activ, gandul meu a fost mereu la club. Chiar daca nu sunt angajatul clubului, niciodata nu ma voi dezice de Steaua. Este clubul unde m-am realizat ca sportiv si ca om. Niciodata nu-i voi intoarce spatele", a declarat Marius Lacatus, pentru Steaua TV.