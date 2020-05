Astazi se implinesc 34 de ani de la minunea de la Sevilla! Steaua Bucuresti a invins Barcelona si a castigat Cupa campionilor Europeni! Vezi aici povestea meciului

Astazi se implinesc 34 de ani de cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni.

In urma cu 34 de ani in urma, Steaua a reusit cea mai mare performanta din fotbalul romanesc la nivel de club. A castigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, impotriva Barcelonei.

Inainte de disputarea partidei a fost un scandal monstru in vestiarul Stelei. UEFA nu a lasat echipa lui Ienei sa joace in culorile ros-albastre, culorile pe care le are si Barcelona. Oficialii Stelei au luat legatura cu Adidas pentru a face rost de noi echipamente de joc. Pentru prima oara in istorie, Piturca si Lacatus au jucat in alb, culoarea echipamentului de la Sevilla, pentru ca fanii de pe Sanchez Pizjuan sa se simta mai aproape de Steaua, decat de rivala din campionat, Barcelona.

In ziua finalei nimeni nu stia daca va putea sau nu sa o vada la televizor! Televiziunea nationala a anuntat ca este obligata sa faca economii, desi costurile pentru efectuarea transmisiunii erau suportate in totalitate de Steaua. Clubul platise toate cheltuielile tehnice de pana atunci, incepand de la meciul cu Vejle pana in semifinala cu Anderlecht.

"Barcelona juca pentru 35.000 de dolari, Steaua pentru glorie" Presedintele Gavrila a dat un interviu in presa catalana in care a vorbit despre recompensa pe care Steaua urma sa o primeasca daca va invinge Barcelona.

Dupa cele 90 de minute scorul a fost 0-0, astfel ca s-a trecut la cele doua reprize de prelungiri. Si dupa cele doua reprize de departajare scorul a fost tot 0-0 si urma un moment de tensiune incendiara pe Ramon Sanchez Pizjuan, loviturile de departajare. Daca Barcelona pornea ca favorita inainte de aceasta partida, la loviturile de departajare nu mai exista o favorita, e loterie.

Pentru Steaua, primul executant a fost Majearu, care a ratat prima lovitura de la 11 metri. Pentru Barcelona a executat Alexanko, insa Duckadam avea sa isi inceapa seria incredibila in poarta si a barat prima lovitura de la 11 metri executata de catalani. Pentru Steaua a venit la punctul cu var Boloni, insa portarul Barcelonei reuseste sa apere si cea de-a doua lovitura de la 11 metri a stelistilor. Pedraza a fost al doilea executant al Barcelonei, insa Duckadam a ghicit coltul si a aparat si cel de-al doilea penalty al catalanilor.

Lacatus a fost al treilea executant al Stelei. Dupa un elan destul de mare a trimis un racheta direct sub bara transversala si avea sa deschida scorul, 1-0 pentru Steaua. Pentru Barcelona a venit la punctul cu var Alonso, insa Duckadam reuseste sa apere si cea de-a treia lovitura de la 11 metri. Steaua era foarte aproape de o mare performanta, iar toata lumea statea cu sufletul la gura. Balint a fost urmatorul executant al Stelei si a marcat. Scorul era 2-0 in favoarea stelistilor, care erau cu o mana pe trofeu. Sperantele catalanilor stateau in Marcos, urmatorul executant al Barcelonei si in eventuale parade ale lui Urruticoechea. Duckadam insa a reusit miracolul si a barat si al 4 le-a penalty, iar Steaua Bucuresti a castigat Cupa Campionilor la Bucuresti.

Echipele de start:



Steaua (antrenor Emeric Ienei): Helmuth Duckadam - Stefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Ilie Barbulescu - Lucian Balan (Anghel Iordanescu - '75), Gavril Balint, Ladislau Boloni, Mihail Majearu - Marius Lacatus, Victor Piturca (Marin Radu II - '107).

FC Barcelona (antrenor Terry Venables): Francisco Gonzalez Urruticoechea - Gerardo Miranda Concepcion, Miguel Bernardo Blanquetti, Jose Ramon Alexanco Ventosa, Julio Alberto Moreno Casas - Victor Munoz Manrique, Bernd Schuster (Jose Moratalla Claramunt - '85), Marcos Alonso Pena, Angel Pedraza Lamita - Steve Archibald (Angel 'Pichi' Alonso Herrera - '106), Francisco Jose Carrasco Hidalgo.

Loviturile de departajare de la 11 metri:



0-0 Majearu (ratare), 0-0 Alexanko (ratare), 0-0 Boloni (ratare), 0-0 Pedraza (ratare), 1-0 (gol), Lăcătuş, 1-0 Alonso (ratare), 2-0 (gol) Balint, 2-0 Marcos (ratare).