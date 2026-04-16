Chiar dacă a sperat până în ultima clipă la o ”remontada” de senzație, Real Madrid s-a văzut învinsă cu două goluri marcate de bavarezi pe finalul partidei. Luis Diaz și Michael Olise au înscris cu două șuturi superbe într-un final de meci în care spaniolii au jucat în zece, după eliminarea lui Eduardo Camavinga.

Alvaro Arbeloa (43 de ani), pus ca interimar la prima echipă a lui Real Madrid, nu va rămâne și din sezonul următor în funcția de antrenor principal, având în vedere că, cel mai probabil, echipa va încheia sezonul fără niciun trofeu. În campionat, ”Los Blancos” sunt la nouă puncte distanță de rivala Barcelona, iar în Cupa Spaniei au fost deja eliminați.

Florentino Perez îi pregătește înlocuitorul lui Arbeloa

Spaniolul va rămâne până la finalul acestui sezon la conducerea echipei, după care va fi înlocuit, anunță The Athletic, care dă și favoriții lui Florentino Perez (79 de ani) pentru postul de antrenor.

Marele vis al lui Perez este Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor al lui Liverpool, în prezent director sportiv la nivel global pentru echipele patronate de gigantul austriac Red Bull. Acolo, neamțul câștigă un salariu impresionant, deci pentru a-l convinge, președintele de pe ”Bernabeu” va fi nevoit să facă un efort financiar important.

A doua variantă este Zinedine Zidane (53 de ani), care a mai antrenat Real Madrid în două rânduri, reușind să câștige două titluri și trei UEFA Champions League. Doar că ”Zizou” s-a înțeles deja cu Federația Franceză de Fotbal, urmând să preia naționala după Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

Pe lista președintelui de la Real Madrid ar fi și Didier Deschamps, actualul selecționer al Franței, care va fi liber de contract din vară, dar și Mauricio Pochettino, mai notează sursa citată.

De altfel, Arbeloa a fost întrebat la conferința de presă de după meciul de la Munchen despre viitorul său la Real Madrid. Răspunsul a fost cât se poate de elegant, lăsând totul în seama conducerii.

”Este decizia celor din club, sunt un om de club, singurul lucru pe care-l vreau este ca Real Madrid să câștige indiferent de cine stă pe bancă”, a spus antrenorul.

Bayern - PSG și Atletico - Arsenal în semifinalele UEFA Champions League!

În semifinalele din UEFA Champions League, Bayern Munchen o va întâlni pe PSG în dublă manșă pentru un loc în finala de la Budapesta, în timp ce Atletico Madrid se va duela cu Arsenal pe cealaltă parte a tabloului.

Prima manșă a semifinalelor se va disputa pe 28 și 29 aprilie, în timp ce meciurile retur sunt programate pentru 5 și 6 mai. Potrivit informațiilor oficiale, toate partidele vor începe la ora 22:00.