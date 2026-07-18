Daniel Bîrligea a deschis scorul din assist-ul lui Octavian Popescu în minutul 19, în timp ce Florin Tănase a dublat avantajul roș-albaștrilor de la punctul cu var pe finalul primei reprize.

Ricardo Pădurariu, după ce Gigi Becali a decis să îi mărească clauza de reziliere: ”Nu sunt obișnuit!”

Ricardo Pădurariu, fotbalistul revenit în această vară după împrumutul la Corvinul Hunedoara, a evoluat în flancul stâng al apărării, iar prestația sa l-a impresionat pe Gigi Becali.

Finanțatorul de la FCSB a anunțat că i-a transmis lui Mihai Stoica să îi ofere un salariu mai bun jucătorului și să îi ridice clauza de reziliere fotbalistului de la 10 milioane de euro la 30 de milioane de euro.

După meci, Ricardo Pădurariu a reacționat după anunțul făcut de Gigi Becali.

”A fost bine, mă bucur că am revenit și cel mai important este că am luat cele trei puncte. Am avut emoții în primele minute, e alt nivel la Liga 1, dar mă bucur că s-a terminat cu bine. Mi-am revenit pe parcurs și sper că a fost bine. Sper să joc cât mai bine și cât mai mult. Nu pot să zic că am ceva din calitățile lui Rațiu, dar ne asemănăm cât de cât. A fost bine, mă știam deja cu colegii mei. M-am simțit foarte bine în Ghencea, am mai jucat aici cu Corvinul, am și marcat.

Nu știu, aș vrea să joc și în Conference League, dar rămâne de văzut. E mai multă presiune aici, e alt nivel. Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine și să încerc să joc cât mai mult.

(n.r. Patronul echipei te-a lăudat și i-a spus lui MM să îți mărească la 30 de milioane clauza de reziliere!) Nu știu ce să zic, nu sunt obișnuit, dar foarte bine, mă bucur că a zis așa. E un vis devenit realitate că am jucat pentru FCSB.

Ne-am bucurat, după fiecare meci câștigat trebuie să te bucuri. Nu am primit niciun mesaj. Am primit doar de la tata. Mi-a spus să joc cum știu eu, cum am jucat la Corvinul.

Îmi place Davis, dar acum e accidentat”, a spus Pădurariu după meci.