Pe 18 iulie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la performanța incredibilă reușită de Nadia Comăneci. Sportiva originară din Onești a obținut prima notă de „10” la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.
Tabela arenei nu a era proiectată să arte „excelența”, astfel că inițial s-a creat o confuzie pentru că pe acesta a fost afișată nota „1.00”.
Nadia Comăneci, despre momentele complicate din cariera sa legendară: „Nu a fost perfect”
Nadia Comăneci a vorbit la 50 de ani de la performanța care a intrat în istorie despre încercările grele din cariera sa.
Fosta sportivă româncă a amintit momentele în care a strâns din dinți și nu a renunțat, chiar dacă nu i-a fost ușor.
„Copilul Nadia nu a fost perfect încă de la început. A avut nereușite de foarte multe ori, dar lumea își aduce aminte doar de acel vârf de la Montreal.
Au fost competiții și campionate în care am căzut de trei ori la bârnă și am luat nota 7.25, dar să știi că nu m-am lăsat. Mereu am vrut să îmi găsesc o limită, să văd cât poate să facă acest copil.
Dacă ar trebui să îi spun ceva copilului de 14 ani, i-aș spune: 'Mulțumesc'. Mulțumesc că nu te-ai lăsat, mulțumesc că ai găsit niște uși pin sport, care te-au adus aici și care te-au făcut omul care ești astăzi.”, spus Nadia Comăneci.
Nadia Comăneci a obținut de-a lungul carierei cinci medalii de aur olimpice, trei de argint și una de bronz, având un total de nouă medalii la Jocurile Olimpice (Montreal 1976 și Moscova 1980).
În palmares are 24 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene, dintre care 16 de aur.