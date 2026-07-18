Pe 18 iulie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la performanța incredibilă reușită de Nadia Comăneci. Sportiva originară din Onești a obținut prima notă de „10” la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

Tabela arenei nu a era proiectată să arte „excelența”, astfel că inițial s-a creat o confuzie pentru că pe acesta a fost afișată nota „1.00”.

Nadia Comăneci, despre momentele complicate din cariera sa legendară: „Nu a fost perfect”

Nadia Comăneci a vorbit la 50 de ani de la performanța care a intrat în istorie despre încercările grele din cariera sa.

Fosta sportivă româncă a amintit momentele în care a strâns din dinți și nu a renunțat, chiar dacă nu i-a fost ușor.