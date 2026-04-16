După 3-2, scorul stabilit încă din prima repriză, Bayern Munchen a reușit să marcheze două goluri pe finalul partidei și a tranșat imediat soarta calificării. Ambele reușite ale bavarezilor au venit după eliminarea lui Eduardo Camavinga din minutul 86.

Mijlocașul francez și-a lăsat echipa în zece oameni după ce a ținut prea mult mingea în mână, împiedicând reluarea rapidă a jocului de către adversari. Camavinga mai avea un cartonaș galben, iar arbitrul Slavko Vincic n-a stat pe gânduri.

Basarab Panduru a dat verdictul: ”Roșu corect la Camavinga”

Basarab Panduru este de părere că acest cartonaș roșu a fost acordat direct și condamnă gestul lui Camavinga, care și-a lăsat echipa în inferioritate numerică într-un moment important.

„Eu aș tinde să cred că e corect acordat cartonașul roșu. Nu e vina arbitrului să aibă grijă să nu rupă jocul... el ia mingea în mână. Mie mi se pare o prostie monumentală ce face Camavinga.

El știe regulile! Știa și că are cartonaș galben. Nu ai voie să faci așa ceva. Cei de la Real Madrid se vor plânge, am văzut și ieri că Barcelona s-a plâns”, a spus Panduru, la Prima Sport.