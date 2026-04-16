GALERIE FOTO Basarab Panduru, uluit după faza-cheie care a decis Bayern - Real Madrid: ”O prostie monumentală”

Basarab Panduru, uluit după faza-cheie care a decis Bayern - Real Madrid: ”O prostie monumentală” Liga Campionilor
Basarab Panduru, fostul mare internațional, în prezent analist TV, a comentat faza care a decis meciul dintre Bayern Munchen și Real Madrid (4-3).

După 3-2, scorul stabilit încă din prima repriză, Bayern Munchen a reușit să marcheze două goluri pe finalul partidei și a tranșat imediat soarta calificării. Ambele reușite ale bavarezilor au venit după eliminarea lui Eduardo Camavinga din minutul 86.

Mijlocașul francez și-a lăsat echipa în zece oameni după ce a ținut prea mult mingea în mână, împiedicând reluarea rapidă a jocului de către adversari. Camavinga mai avea un cartonaș galben, iar arbitrul Slavko Vincic n-a stat pe gânduri.

Basarab Panduru a dat verdictul: ”Roșu corect la Camavinga”

Basarab Panduru este de părere că acest cartonaș roșu a fost acordat direct și condamnă gestul lui Camavinga, care și-a lăsat echipa în inferioritate numerică într-un moment important.

„Eu aș tinde să cred că e corect acordat cartonașul roșu. Nu e vina arbitrului să aibă grijă să nu rupă jocul... el ia mingea în mână. Mie mi se pare o prostie monumentală ce face Camavinga. 

El știe regulile! Știa și că are cartonaș galben. Nu ai voie să faci așa ceva. Cei de la Real Madrid se vor plânge, am văzut și ieri că Barcelona s-a plâns”, a spus Panduru, la Prima Sport.

În semifinalele din UEFA Champions League, Bayern Munchen o va întâlni pe PSG în dublă manșă pentru un loc în finala de la Budapesta, în timp ce Atletico Madrid se va duela cu Arsenal pe cealaltă parte a tabloului.

Prima manșă a semifinalelor se va disputa pe 28 și 29 aprilie, în timp ce meciurile retur sunt programate pentru 5 și 6 mai. Potrivit informațiilor oficiale, toate partidele vor începe la ora 22:00.

Haos în aeroporturile din Europa după introducerea noului sistem de control EES. Cozi și întârzieri de ore întregi
Ce a spus Kompany despre Real Madrid după nebunia de la Munchen: ”Așa sunt mereu”
Ce gest a făcut Florentino Perez imediat după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League
Bayern - Real Madrid 4-3 (6-4 la general) | Bavarezii se califică în semifinalele Champions League
S-au stabilit semifinalistele din Champions League! Vezi super duelurile care duc spre trofeu
Scandal în Spania după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League: ”Ce nedreptate!”
Două staruri de la Real Madrid s-au luat la ceartă pe teren: ”Ce vrei? Ce vrei? Am zis să taci!”
Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Florentino Perez are deja două opțiuni
(P) HUAWEI WATCH GT Runner 2. Cel mai ușor ceas de alergare metalic din industrie, pregătit chiar și pentru cinci maratoane la rând
Câți bani au primit de la UEFA Atletico, PSG, Arsenal și FC Bayern după calificarea în semifinalele UCL
Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS

Dărâmat, Lamine Yamal a făcut anunțul după Atletico - Barcelona



Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Florentino Perez are deja două opțiuni
Scandal în Spania după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League: ”Ce nedreptate!”
Două staruri de la Real Madrid s-au luat la ceartă pe teren: ”Ce vrei? Ce vrei? Am zis să taci!”
Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”
Ce gest a făcut Florentino Perez imediat după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League
"Eşti acelaşi cu alte haine pe tine, probabil mai de firmă". Dan Șucu, pus la zid după numirea lui Marius Șumudică
Concluzia lui Basarab Panduru după remiza din derby-ul Rapid - Dinamo: ”Nu am înțeles!”
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Scandal în Spania după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League: ”Ce nedreptate!”
Ce gest a făcut Florentino Perez imediat după ce Real Madrid a fost eliminată din Champions League
stirileprotv Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

