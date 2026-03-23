În toată această perioadă, ”Zizou” a primit mai multe oferte, de la echipe precum Juventus sau Manchester United, dar le-a refuzat. De această dată, fostul mare jucător a fost convins să fie noul selecționer la Franței!
Informația publicată de Fabrizio Romano în urmă cu o lună a fost, de această dată, confirmată de francezii de la Le Parisien: Zidane va fi noul selecționer al Franței după Cupa Mondială din această vară, când contractul lui Didier Deschamps se va încheia.
Fost Balon de Aur și campion mondial cu naționala Franței în 1998, Zidane se întoarce ca selecționer pe banca reprezentativei la care a adunat 108 selecții, reușind să marcheze și 31 de goluri.
Va fi o experiență total nouă pentru Zidane, care a fost antrenor doar la Real Madrid de când și-a încheiat cariera de fotbalist. A pregătit grupele de juniori ale clubului, după care a fost antrenor în două rânduri la prima echipă, alături de care a câștigat de trei ori UEFA Champions League.
Didier Descamps este selecționerul Franței din 2012 și a reușit să scrie istorie. A câștigat Cupa Mondială din 2018, după turneul organizat de Rusia, dar și un trofeu UEFA Nations League.
Până acum, fostul antrenor de la AS Monaco, Juventus și Marseille a adunat 175 de meciuri pe banca Franței. La Mondial, ”Cocoșul galic” este în Grupa I, alături de Norvegia, Senegal și o echipă care se va stabili din barajul pentru calificare din Europa.