În toată această perioadă, ”Zizou” a primit mai multe oferte, de la echipe precum Juventus sau Manchester United, dar le-a refuzat. De această dată, fostul mare jucător a fost convins să fie noul selecționer la Franței!

Informația publicată de Fabrizio Romano în urmă cu o lună a fost, de această dată, confirmată de francezii de la Le Parisien: Zidane va fi noul selecționer al Franței după Cupa Mondială din această vară, când contractul lui Didier Deschamps se va încheia.

Fost Balon de Aur și campion mondial cu naționala Franței în 1998, Zidane se întoarce ca selecționer pe banca reprezentativei la care a adunat 108 selecții, reușind să marcheze și 31 de goluri.