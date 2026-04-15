Ultimele două meciuri din sferturile de finală ale UCL s-au disputat miercuri, stabilind echipele care merg mai departe. Bayern Munchen a câștigat dramatic returul cu Real Madrid, scor 4-3, grație unui gol decisiv marcat în prelungirile partidei. Nemții au avansat astfel mai departe, având în vedere și victoria din prima manșă, scor 2-1.

În celălalt meci al serii, Arsenal a remizat alb, scor 0-0, pe teren propriu în fața celor de la Sporting. Londonezii s-au calificat datorită succesului cu 1-0 obținut în manșa tur.

Programul meciurilor din semifinale

Așadar, după rezultatele de miercuri seară, se cunoaște programul complet din semifinalele Ligii Campionilor. Arsenal va juca pentru un loc în marea finală împotriva celor de la Atletico Madrid. Echipa antrenată de Diego Simeone a ajuns în această fază a competiției după ce a trecut de FC Barcelona cu scorul general de 3-2. În cealaltă semifinală, PSG va întâlni formația Bayern Munchen.

Prima manșă a semifinalelor se va disputa pe 28 și 29 aprilie, în timp ce meciurile retur sunt programate pentru 5 și 6 mai. Potrivit informațiilor oficiale, toate partidele vor începe la ora 22:00.