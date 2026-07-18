Mesajul lui Florin Tănase după victoria roș-albaștrilor din prima etapă. Ce l-a surprins pe teren

Autor al celui de-al doilea gol, Florin Tănase a analizat confruntarea și a oferit o reacție amplă. Fotbalistul a evidențiat calitatea adversarului și a punctat problemele de efectiv cu care se confruntă FCSB în această perioadă competițională.

Fosta campioană a obținut primele puncte din campionat pe stadionul din Ghencea . Gazdele au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, în minutul 19, pentru ca avantajul să fie dublat chiar înainte de pauză, dintr-un penalty transformat cu siguranță de Florin Tănase .

„E abia începutul”

„Trei puncte imense, obținute în fața unei echipe bune, care încearcă să joace fotbal, pregătită fizic. Noi am fost la un nivel bun, zic eu. În situația dată, cu numărul de înlocuiri, cu lotul pe care-l avem, eu zic că este o victorie mare. Chiar înainte ne-a zis Toni Neubert că ne-au învins anul trecut, înainte de încălzire. Mă bucur că am luat cele 3 puncte. S-a văzut cum a fost, clar, când ai mai multe soluții e mai ușor. Cei care au intrat au făcut-o foarte bine.

Mereu când am avut soluții foarte multe am început sezonul cu odihniri și l-am început extrem de prost mereu. Poate așa e mai bine să fie.

E abia începutul, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Meci cu meci o să fim mai puternici. Ne pare rău pentru Mihai Popescu, dar am înțeles că o să revină repede. Am tras o sperietură. Despre colegul nou sper să se integreze repede. Era nevoie de un autocar. Numărul 29? A, da? Nu știam, sper să fie un semn”, a transmis Florin Tănase la finalul duelului cu FC Argeș.

După acest prim test trecut cu brio pe plan intern, pentru roș-albaștri urmează pregătirile pentru viitoarele dueluri din cupele europene.