Liverpool a uimit lumea fotbalului, victorie cu 4-0 in meciul cu Barcelona dupa 0-3 in tur in semifinalele Champions League.

Toata lumea a contribuit la calificarea lui Liverpool in finala Champions League. Jucatorii lui Klopp au facut un meci istoric, dar si copiii de mingi au avut contributia lor.

Instruiti inainte de meci sa ofere mingea imediat jucatorilor la fazele fixe, copiii de mingi l-au servit pe Trent Alexander Arnold rapid, iar acesta a reusit sa centreze surprinzator catre Origi, care a reluat nestingherit in poarta, fara ca fundasii si portarul Barcei sa realizeze ce se intampla.



Copiii de mingi, inclusi in strategia lui Liverpool!

Oakley Cannonier este numele pustiului de 14 ani care nu va uita niciodata seara magica de pe Anfield. Pe langa victoria echipei sale favorite, si-a trecut si el o contributie la scorul de pe tabela. "Nu-si va uita niciodata rolul intr-o seara incredibila", scrie presa engleza.

Potrivit The Sun, staff-ul lui Liverpool a observat la meciul tur ca jucatorii Barcei se folosesc de fazele fixe pentru a comunica intre ei si pot fi surprinsi printr-o repunere rapida. Exact asta s-a si intamplat. Trent Alexander Arnold a reusit sa-i surprinda pe adversari cu centrarea sa pe jos direct catre Origi, nemarcat in centrul careului. In timpul asta, Ter Stegen le reprosa ceva colegilor sai din apararea Barcelonei.

