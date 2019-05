LIVERPOOL - BARCELONA LIVE 22:00 | Fara Salah si Firmino, Liverpool are nevoie de o minune precum cea de la Istanbul! Barca e cu un picior in finala UCL

Urmarim si comentam impreuna Liverpool - Barcelona, returul dublei din semifinalele UEFA Champions League, care pleaca de la 0-3, pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro



Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Barcelona e mare favorita inaintea returului cu Liverpool, din semifinalele Ligii Campionilor. Catalanii s-au impus cu un categoric 3-0 in turul de pe Camp Nou, iar "cormoranilor" le lipsesc si doi dintre cei mai importanti fotbalisti din lot, Mohamed Salah si Roberto Firmino.

Fara Salah si Firmino



Lovit la cap in partida cu Newcastle din campionat, Mohamed Salah nu poate fi recuperat la timp si nu va putea sa joace contra Barcelonei, cand Liverpool spera sa intoarca de la 0-3 din tur.

Jurgen Klopp a anuntat ca nu se va baza nici pe Roberto Firmino, un alt atacant important al echipei sale in acest sezon.

"Ambii sunt indisponibili", a anuntat Klopp la conferinta de presa.

"Salah vrea sa joace, dar medicii se opun. Nu are nicio sansa sa intre pe teren maine. Nici Salah si nici Firmino nu se vor afla pe teren. Dar vrem sa castigam oricum. Vom incerca sa castigam meciul si vom da totul sa ajungem in postura de a lupta pana la final. Trebuie sa avem un joc bun si sunt convins ca atmosfera din tribune ne va ajuta", a spus antrenorul german.

Debut pentru Rhian Brewster



Antrenorul celor de la FC Liverpool, Jurgen Klopp, a anuntat ca atacantul de 19 ani, Rhian Brewster, va debuta in partida cu Barcelona! Campion mondial la Under 17 cu Anglia in urma cu 2 ani, Brewster a lipsit mai bine de un an din cauza unei grave accidentari, astfel ca Jurgen Klopp nu l-a putut promova in acest sezon la echipa mare.

Absentele lui Firmino si Salah fac insa ca Brewster sa fie o solutie pentru partida retur cu Barcelona: "Da, e o sansa mare. Este aproape sigur, garantat. E pregatit. Situatiile sunt mereu in acest fel. Intr-o lume ideala, mereu ai intr-un sezon mai multi jucatori decat cei care pot fi implicati.

Rhian apare acum dupa ce a avut o accidentare grava. Zi dupa zi a devenit mai bun si este intr-o forma de exceptie de 3-4 saptamani, insa si alti jucatori sunt. Sezonul viitor va juca 100% si el stie asta, i-am spus deja. Este bine ca acum intr-o situatie dificila il putem aveam in lot si sa-l trimitem pe teren ca atacant. Cand esti pe banca, reprezinti o optiune pentru a juca" a spus Jurgen Klopp in conferinta de presa.

Cel mai probabil, Brewster va fi doar rezerva in partida cu Barcelona, iar in atac vor juca, alaturi de Mane, Divock Origi si Xherdan Shaqiri.

Liverpool spera in 2 minuni intr-o saptamana - sa intoarca rezultatul din tur de pe terenul Barcelonei, 0-3, iar Manchester City sa se impiedice in weekend in disputa cu Brighton din ultima etapa a sezonului din Premier League.

Liverpool, statistica impresionanta pe Anfield



Statistica in ceea ce priveste meciurile jucate de Liverpool pe teren propriu le da fiori celor de la Barcelona. In acest sezon de UEFA Champions League, trupa lui Klopp a primit numai doua goluri, in victoria 3-2 cu Paris Saint Germain. Numai Bayern Munchen a plecat neinvinsa, dupa un egal fara goluri. Steaua Rosie Belgrad (4-0), Napoli (1-0) si FC Porto (2-0) au plecat fara gol marcat pe Anfield.

Ultima infrangere suferita de Liverpool pe teren propriu dateaza din 22 octombrie 2014, cand Real Madrid reusea sa se impuna fara probleme, scor 3-0. In acel an, madrilenii au castigat trofeul UEFA Champions League.

Situatia nu este diferita nici in ceea ce priveste meciurile din Premier League. Liverpool are o serie de 39 de jocuri fara infrangere (29 victorii si 10 egaluri). Crystal Palace este ultima formatie care a plecat cu toate cele trei puncte de pe Anfield, dupa 2-1 pe 22 aprilie 2017.

Artificii la hotelul Barcelonei



Fanii lui Liverpool vor o revenire cu orice pret. Ei au mers noaptea trecuta la hotelul catalanilor si au aprins artificii in speranta ca ii vor strica odihna lui Messi & co.